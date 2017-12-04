У вівторок, 05.12.2017, глядачі СТБ побачать 29 випуск «МастерШеф»-7. Цього разу учасникам доведеться перевірити не лише кулінарну, а й фізичну силу. Яким буде 15-й тиждень боротьби за звання найкращого кулінара-аматора країни – читайте в матеріалі!

Вперше на «МастерШеф»! Учасникам доведеться перевірити фізичну витривалість, щоб добути рецепт страви. У 29 випуску проекту кулінари-аматори з’являться в кумедному спортивному вбранні та відправляться крутити педалі тренажера. Тільки завдяки фізичній силі учасники зможуть дізнатися бажаний рецепт, але чи всі до нього докрутять? Чи хтось залишиться ні з чим?

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Кому 15-й тиждень дозволить зробити ще один крок до заповітної мрії, а для кого перетвориться на суцільне фіаско? Дивіться у вівторок, 5 грудня, о 20:00 в 29 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 29 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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