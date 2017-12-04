Зима, найбільш морозна і казкова пора року, не здатна нікого залишити байдужим. Навіть таких зірок, як Людмила Шупенюк, Надія Матвєєва і Слава Фролова! Вони так само радіють першому снігу, з нетерпінням чекають на свята, що наближаються, а також прагнуть якомога більше часу проводити в колі рідних і близьких. Дізнайтеся більше про те, як зірки СТБ готуються до Нового року і зустрічають зиму 2018 із нашої добірки!
Новый год за решеткой. Праздничное настроение )) Публикация от Дмитрий Танкович (@tankovichd)
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❤️ Весь день мы провели вдвоём Сын сказал : «Сегодня ты только моя Мама!» Мы гуляли в парке, ловили ртом снежинки, пили какао, грелись в книжном магазине и просто болтали… Потом представили, что у нас супер-способность быть невидимыми и шли по улице кривляясь и балуясь. Кстати, никтоооо не обращал на нас внимания. Матвей сказал, что значит точно невидимые☺️. Это #супердень В семье где двое и больше детей, надо обязательно проводить время отдельно с каждым(пусть по-чуть чуть, но отдельно)(особенно со старшим) #мойсын #моялюбовь #моесердечко #свиданиессыном #деньдлядвоих #сын Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia)
Зима, давай, заходь Гарної вам п’ятниці, бережіть себе!❤ #океан Публикация от Nadezhda Matveeva (@nadezhda_vsebudedobre)
#фимафуфима #детилучшевсехнасвете #снеговик #можетвсе #мастерхудожественнойлепки Всего 15 минут понадобилось Фимычу, чтоб слепить снеговика. Ма супагерл! Публикация от Slava Frolova (@slava_frolova)
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