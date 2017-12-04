Ведучий проекту “Холостяк” Григорій Решетник в інтерв’ю “УКіно” зізнався, що є прихильником телесеріалу “Коли ми вдома”. Він розповів про стрімкий розвиток українського кіно до міжнародного рівня та порадив кілька улюблених фільмів.

“Мені подобається, як розвивається, вдосконалюється та з кожним сезоном набирає обертів телесеріал “Коли ми вдома”, який виходить на СТБ. Дуже багато моїх друзів, колег і знайомих працюють над цим проектом. І не лише в кадрі, а й за його межами зібралися талановиті та творчо яскраві особистості, яким є що сказати. Мрію, щоб подібних проектів було якомога більше, тоді вони стануть ще цікавішими, а у професіоналів буде можливість реалізувати свої творчі ідеї та заявити про себе”, – розповів Григорій.

Решетник також зазначив, що, на його думку, українські телесеріали набирають масштабних обертів, і незабаром ми будемо стояти на одному рівні з закордонними продуктами.

Відомий телеведучий порадив кілька своїх улюблених українських фільмів, які повинен подивитися кожен: “Плем’я” режисера Мирослава Слабошпицького, “Незламна” Сергія Мокрицького і “Поводир” Олеся Саніна.

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