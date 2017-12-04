Кожна жінка завжди прагне виглядати бездоганно, але часто робота та домашні клопоти забирають дуже багато часу, і на себе улюблену його зовсім не залишається. А шкіра нашого обличчя, зокрема, потребує постійного догляду. Раніше ми вже говорили про те, як правильно доглядати за шкірою різних типівправильно доглядати за шкірою різних типів, а сьогодні докладніше розглянемо, які ж домашні засоби допоможуть досягти потрібного результату.

Скраби, маски для обличчя, пінки для вмивання і тоніки – все це можна приготувати в домашніх умовах. Є універсальні косметичні засоби, які підійдуть для будь-якого типу шкіри. Про них і поговоримо далі.

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Очищення обличчя в домашніх умовах

За весь день на поверхні шкіри збираються виділення сальних залоз, омертвілі лусочки і вуличний пил. Тому кожен день потрібно правильно очищати обличчя косметичним засобом відповідно до вашого типу шкіри:

для сухої краще використовувати молочко;

нормальній підійде гель для вмивання;

жирній або комбінованій шкірі потрібна пінка.

Молочко необхідно нанести на ватний диск, ним дуже легко прибрати косметику разом з пилом і брудом, осілими протягом дня на вашому обличчі. Гель для вмивання спершу наноситься на долоні і тільки потім ним здійснюють очищення.

Домашні засоби для очищення обличчя

Очищаюче молочко

2 ст. л. квітів ромашки

2 ст. л. листя м’яти

2 ст. л. горобини

1 ч. л. подрібненої шкірки лимона

500 мл окропу

1 ч. л. горілки

2 ст. л. гліцерину

Змішати ромашку, м’яту, горобину і лимонну шкірку, залити окропом, далі варити на повільному вогні протягом півгодини. Процідити, додати горілку і гліцерин. За допомогою очищуючого молочка вранці можна очистити шкіру обличчя від бруду, а ввечері зняти макіяж.

Вівсяний гель для вмивання

Очищає шкіру від забруднень, при цьому не сушить її та не порушує кислотно-лужний баланс.

Для приготування візьміть вівсяні пластівці, череду, лаванду і календулу (по одній столовій ложці) і залийте окропом (8 столових ложок). Закип’ятити, дати охолонути і протерти через сито. Потім додати 2 ч. л. оливкової олії, 2 ч. л. рідкого мила, а також 4 краплі ефірної олії бея. Вмивайтеся гелем щовечора.

Огірковий тонік

Найпростіший рецепт – це взяти огірок, порізати на дрібні кубики, залити киплячим молоком, варити протягом 5 хвилин. Потім дати охолонути і процідити. Перелити в скляну ємність. Використовувати такий тонік двічі на день. Зберігати засіб в холодильнику, а краще робіть кожен день новий.

Креми для догляду за шкірою обличчя в домашніх умовах

Креми з вмістом фруктових кислот вважаються дуже ефективними. Вони допомагають прибрати припухлість і впоратися з темними колами під очима. Шкіра отримує потрібне живлення і зволоження в зоні навколо очей, що допомагає швидше впоратися з проблемою “синців”.

Щоб правильно нанести крем на обличчя, його необхідно трохи підігріти. Невелику кількість видавити на палець і почекати деякий час. Після чого нанести крем по масажних лініях обличчя. Нанесений в теплому вигляді крем набагато краще засвоюється і приносить більше користі.

Крем для обличчя з ромашок

Необхідно 50 г маргарину розтерти з двома жовтками, додати в отриману суміш 2 ч. л. оливкової олії та настоянку ромашки до отримання густої консистенції.

Вершково-фруктовий крем

Необхідно:

40 г фруктового або ягідного пюре

40 мл розтопленого вершкового масла

10 г рідкого меду

сирий жовток

Всі необхідні компоненти з’єднати. Потім потрібно збити і одночасно додати 5 мл камфори і 3 краплі ефіру герані. Отриману суміш перемістити в баночку.

Йогуртовий крем з воском

До 10 г воску додаємо 7 мл натурального йогурту. Обидва інгредієнти збиваємо і поміщаємо в підготовлену баночку. Цей крем добре підходить для проблемної шкіри і для усунення розширених пор.

Домашній пілінг і скраби для очищення обличчя

Необхідно періодично робити процедуру під назвою пілінг. Для цього використовують різні засоби, які прибирають ороговілі частинки з обличчя. Для більш глибокого очищення використовують скраби. Але варто пам’ятати, що такі процедури потрібно робити один раз на тиждень для жирної шкіри, а то і рідше, раз на два тижні для інших типів шкіри.

Полуничний скраб

3 ст. л. м’якоті полуниці змішати з 1 ст. л. сухого молока, додати по 3 краплі ефірного масла ромашки і мандарина. Цей простий скраб не тільки ефективно очистить шкіру обличчя, а й зробить її оксамитовою.

Пілінг з вівсяних пластівців

Розмолоти в кавомолці невелику кількість вівсяних пластівців, змішати з теплою водою, сметаною або йогуртом. Такий механічний пілінг потрібно робити отриманою кашицею. Нею злегка протирають лоб, щоки і підборіддя.

Маски для обличчя в домашніх умовах

Догляд за обличчям за допомогою масок також вкрай необхідний. Вони зволожують і живлять шкіру, відбілюють і допомагають боротися зі зморшками. Важлива умова – це робити їх регулярно і наносити на 15–30 хвилин залежно від призначення маски.

Зимова маска для обличчя з авокадо та олії

Розітріть в ступці половину м’якоті авокадо з однієї або двома чайними ложками оливкової олії. Нанесіть на всю шкіру обличчя, включаючи зону навколо очей і губи. Змийте через 20–40 хвилин і зволожте шкіру. Така маска в холодні дні буде дуже добре живити шкіру обличчя.

Зволожувальна маска на основі огіркового соку

Збити до появи піни 2 ст. л. огіркового соку, 1 ст. л. вершків, 20 крапель трояндової води. Нанести на шкіру обличчя товстим шаром і залишити на 20 хвилин. Зняти маску м’якою тканиною. Потім протерти трояндовою водою. Цю маску можна застосовувати для догляду за будь-яким типом шкіри.

Правильний догляд за обличчям вдома не лише заощадить ваші час і гроші, а й подарує здорову сяючу шкіру.

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