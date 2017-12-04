Всі, хто вірять у дива, відзначають 4 грудня День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. Саме з цього дня починають працювати новорічні поштові служби по всьому світу, які дозволяють дітям відправляти листи із заповітними бажаннями. А батьки, в свою чергу, отримують можливість точно дізнатися, чим порадувати своїх чад у Новий рік. Читайте в нашому матеріалі історію та традиції цього доброго свята.

День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу – історія свята

З приходом грудня люди починають активно готуватися до Нового року: запасатися святковими атрибутами, наряджати ялинки, прикрашати квартири і вітрини магазинів гірляндами. А діти вже щосили розмірковують на тему бажаних подарунків під ялинкою, фантазують і продумують до дрібниць своє послання Дідусю Морозу. Саме тому 4 грудня і обрали датою проведення такого важливого для малюків свята – Дня замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. До того ж, до Нового року залишається ще майже місяць, а, значить, всі листи гарантовано будуть доставлені адресату.

День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу – традиції святкування

Традиційно, починаючи з цього дня, діти самостійно або за допомогою батьків складають послання доброму чарівникові. У листі малюки намагаються розповісти про всі свої добрі справи, вчинені протягом року, і попросити довгоочікуваний подарунок. Якщо ж дітлахи ще не вміють писати, то їм приходять на допомогу батьки, які активно беруть участь в цьому креативному процесі, а також роблять тематичні вироби або аплікації для Діда Мороза.

Куди відправляти листа Діду Морозу?

Відомо, що Дід Мороз має безліч імен в різних країнах. Таким чином, в Україні доброго чарівника прийнято називати Святим Миколаєм, резиденцію якого відкрили в Києво-Печерській лаврі. До Миколая Чудотворця можна не тільки прийти в гості, зазирнути до альтанки бажань, побачити інсталяцію “Різдво Христове”, але і написати йому листа за адресою: м Київ, вул. Лаврська, 9. До речі, лист також можна скласти на святковому бланку прямо в резиденції і опустити його у спеціальний ящик для листів.

Також ви можете написати всім відомому Санта Клаусу до Фінляндії за адресою: Santa Claus, Arctic Circle, Rovaniemi, Finland, 96930.

Крім того, сьогодні існує безліч приватних новорічних поштових служб, які працюють он-лайн, приймають листи, відповідають та надсилають подарунки. Вартість подібних послуг цілком доступна, а для діток такий зворотний зв’язок – справжнє диво і можливість зануритися у казку.

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