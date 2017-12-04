В одне з найбільш чарівних свят у році хочеться не лише чекати на дива, а й робити їх для своїх близьких власноруч. Новий рік – чудовий привід ще раз нагадати коханій людині про те, наскільки вона є для тебе важливою. Як вибрати для свого чоловіка подарунок, який би підкреслював глибокі почуття, що пов’язують вас, і водночас був символічним у рік жовтого земляного Собаки 2018? Читайте в нашому матеріалі!

Вважається, що новорічний подарунок повинен так чи інакше відображати основні якості тварини, яка символізує прийдешній рік. У 2018-му панівною стихією стане земля, а покровителькою і господинею – жовтий земляний Собака. Йому притаманні такі риси:

емоційна стабільність;

дружелюбність;

чесність;

вірність;

щирість;

відкритість;

щедрість;

розвинена інтуїція.

Варто враховувати і те, що асоціюється зі стихією землі: мудрість, родючість, багатство. А також гаму кольорів – жовту. Крім головного відтінку, підійдуть:

оливковий;

коричневий;

хакі;

кавовий;

золотий.

Звичайно, це не означає, що сам подарунок має обов’язково бути одного з цих кольорів. Достатньо обрати пакувальний папір відповідного відтінку.

Читайте також: Що подарувати на Новий 2018 рік дітям

Ідеї ​​подарунків на Новий рік 2018 для коханого

Важливо, щоб подарунок для чоловіка відповідав двом принципам: відповідав його інтересам, а також був практичним і корисним. Спробуйте відштовхуватися від захоплень обранця:

прихильники рибалки і полювання будуть раді отримати якісний намет, спінінг, похідний набір, складні меблі, ножі та мультиінструменти;

автолюбителю можна подарувати сертифікат на картинг або катання на квадроциклах, поїздку на багі, аксесуари для машини;

спортсмену сподобаються шкіряні рукавички для тренувань, спортивне харчування, фітнес-трекери, безпровідні навушники;

досвідченого музиканта не залишить байдужим можливість записати пісню у професійній студії, а для початківця рекомендуємо придбати майстер-клас гри на ударних або гітарі;

справжньому екстремалу сміливо даруйте все, що здатне підвищити рівень адреналіну – заїзд на гоночному авто, стрибок з парашутом, політ на повітряній кулі;

гік оцінить квадрокоптер, комп’ютерний аксесуар, розумний гаджет, зовнішній акумулятор або водонепроникний зарядний пристрій.

Читайте також: Що подарувати на Новий 2018 рік батькам

Крім того, варто брати до уваги особливості професійної діяльності вашої другої половинки. Наприклад, бізнесменові напевно часто доводиться підписувати різні документи, укладати угоди і контракти. Подаруйте брендову ручку, портфель з натуральної шкіри, стильний годинник – все, що доповнить образ успішної ділової людини.

Звичайно, можна вибрати і більш класичний подарунок. Наприклад, парфуми, краватку або набір для гоління. Але ж коли вірити у дива, якщо не в найголовнішу ніч у році? Порадуйте близьку людину чимось незвичайним і оригінальним. Сподіваємося, з нашими підказками ви з легкістю знайдете, що подарувати коханому на Новий рік 2018. З прийдешнім святом!

Більше цікавих і корисних материалів про святквування Нового року и Різдва знайдете за посиланням.