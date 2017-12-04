Зима у дітей асоціюється зі снігом, катанням на ковзанах, грою в сніжки, сніговиками та… подарунками. На Миколая дітки рано-ранесенько заглядають під подушку, аби знайти, що такого цікавенького приніс їм святий. У новорічну ніч нишпорять під ялинкою у пошуках дарунків, та й на Різдво прокидаються на світанку, щоб спіймати того самого Діда Мороза, який залишає діткам солодощі та іграшки. Та поки дітлахи мріють, батьки активно ламають голову, що ж подарувати їм на свята, аби й корисно, і приємно. У нашому матеріалі ми розповімо про найкращі подарунки для діток на новорічні свята.

Вибір подарунка для дітей – справа не з простих. Адже батьки хочуть не лише вразити своє чадо, а й подарувати щось корисне та неординарне. Проте до того, як перейти до ймовірних варіантів, спершу зробимо акцент на тому, що все ж не варто залишати під ялинкою.

Ваше чадо не зрадіє, якщо у Новорічну ніч знайде як презент від Діда Мороза одяг, який ви й так збиралися йому купувати. Наприклад, шкільна форма, зимова куртка чи інша обновка. Подарунок має бути подарунком, а не запланованою річчю. Проте, якщо йдеться про обновку, про яку ваша дитина міряла давно, то сміливо купуйте та кладіть під ялинку.

Серед заборонних дарунків – канцелярія: набір олівців, ручки, зошити. Всі ці речі – буденні й знадобляться лише на наступний навчальний рік.

Тепер перейдемо до того, що вашій дитині буде приємно отримати від Дідуся Мороза та Снігуроньки. Спочатку проаналізуйте, чим ваш син чи донька найбільше захоплюється. Якщо дівчинка давно мріє зайнятися балетом, то вона зрадіє, якщо серед пакунків знайде пуанти свого розміру. Якщо ж серед її хобі – малювання, то доречно буде подарувати полотно та палітру фарб із пензликами.

Ваш син буде в захваті, коли отримає від Діда Мороза м’яч чи боксерські рукавички, якщо, звісно, йому подобається футбол чи бойові мистецтва. Проте серед дітлахів також можуть бути й любителі наукових експериментів. Для юних науковців підійдуть мікроскопи, телескопи та набір маленького хіміка чи фізика.

Для малечі та підлітків однаково цікаво буде отримати лижі, санки, самокати, ролики чи ковзани. Окрім цього, і хлопчики, і дівчатка радітимуть сертифікатам, які подарують їм нові враження. Наприклад, якщо ваша дитина мріє про подорож з класом за кордон чи хоче потрапити на концерт улюбленого виконавця або ж на льодове шоу, то такий подарунок буде дуже доречним.

Дітям також сподобається абонемент на секцію танців чи бойових мистецтв, катання верхи чи співу.

Аби напевне дізнатися, про що мріє ваше чадо, запропонуйте написати йому лист до Діда Мороза. Якщо бажаний дарунок надто для вас дорогий, делікатно поясніть дитині, чому наразі Дідусь не може виконати її бажання та запропонуйте альтернативу.

Серед найоригінальніших подарунків: дитячий мікрофон-караоке, настільні ігри («Асоціації», «Ерудит»), іграшкові рації, дитяча фотосесія, урок акторської майстерності та набір для хенд-мейду.