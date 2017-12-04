Афіша концертів на грудень 2017, яку ми для вас підготували, допоможе провести перший місяць зими в доброму гуморі. Адже зазвичай з настанням холодів настрій змінюється не в найкращу сторону. І якщо комусь грудень навіює лише приємні думки, пов’язані з наближенням Нового року, то у декого цей місяць асоціюється лише з темрявою та холодом. Завдяки афіші концертів на грудень 2017 ви зможете підібрати для себе той захід, який зігріє вас в перший зимовий місяць і підніме настрій. На щастя, в грудні до Києва приїде багато цікавих музикантів, а також свої програми покажуть популярні українські артисти, такі як Melovin, PIANOБОЙ і багато інших. І вибір дуже широкий. Читайте афішу концертів на грудень 2017 від сайту stb.ua та нехай вона допоможе вам провести перший зимовий місяць тепло та радісно!
PIANOБОЙ
7 грудня 19:00
МЦКМ «Жовтневий палац»
Вартість квитків 350 – 1000 грн.
Melovin
7 грудня 20:00
Sentrum
Вартість квитків 300-750 грн
Без обмежень
9 грудня 20:00
Atlas
Вартість квитків – 270 грн.
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M1 Music Awards
9 грудня 18:00
Палац спорту
Вартість квитків – 799 – 5900 грн.
Panivalkova
9 грудня 20:00
Мала опера
Вартість квитків 300-500 грн
LP
12 грудня 19:00
Київський палац спорту
Вартість квитків 1550 – 4500 грн
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Віра Полозкова. Висока роздільна здатність
16 грудня 19:00
Палац культури КПІ
Вартість квитків 500-650 грн.
Christmas Jazz Songs – Sinatra
26 грудня 19:00
Будинок Архітектора
Вартість квитків 225 – 450 грн
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