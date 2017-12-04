Афіша концертів на грудень 2017, яку ми для вас підготували, допоможе провести перший місяць зими в доброму гуморі. Адже зазвичай з настанням холодів настрій змінюється не в найкращу сторону. І якщо комусь грудень навіює лише приємні думки, пов’язані з наближенням Нового року, то у декого цей місяць асоціюється лише з темрявою та холодом. Завдяки афіші концертів на грудень 2017 ви зможете підібрати для себе той захід, який зігріє вас в перший зимовий місяць і підніме настрій. На щастя, в грудні до Києва приїде багато цікавих музикантів, а також свої програми покажуть популярні українські артисти, такі як Melovin, PIANOБОЙ і багато інших. І вибір дуже широкий. Читайте афішу концертів на грудень 2017 від сайту stb.ua та нехай вона допоможе вам провести перший зимовий місяць тепло та радісно!

PIANOБОЙ

7 грудня 19:00

МЦКМ «Жовтневий палац»

Вартість квитків 350 – 1000 грн.

Melovin

7 грудня 20:00

Sentrum

Вартість квитків 300-750 грн

Без обмежень

9 грудня 20:00

Atlas

Вартість квитків – 270 грн.

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M1 Music Awards

9 грудня 18:00

Палац спорту

Вартість квитків – 799 – 5900 грн.

Panivalkova

9 грудня 20:00

Мала опера

Вартість квитків 300-500 грн

LP

12 грудня 19:00

Київський палац спорту

Вартість квитків 1550 – 4500 грн

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Віра Полозкова. Висока роздільна здатність

16 грудня 19:00

Палац культури КПІ

Вартість квитків 500-650 грн.

Christmas Jazz Songs – Sinatra

26 грудня 19:00

Будинок Архітектора

Вартість квитків 225 – 450 грн

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