«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у чотирнадцятому випуску

14 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10 вже завтра з’явиться на телеекранах. Відповідаючи на питання Дмитра Карпачова та експертів, герої програми будуть з’ясовувати, як мати трьох дітей втратила можливість з ними бачитися, а також чому вона вважає, що все це навмисне влаштувала їхня бабуся з метою отримання матеріальної вигоди. Докладніше – в матеріалі.

Гучна сварка в будинку Ольги та Володимира із Запоріжжя зруйнувала їхню родину: стурбовані сусіди викликали поліцію, яка не тільки забрала галасливу пару до відділення, а й вирішила відправити їхніх дітей до притулку. Мати, що залишилася без сина і двох доньок, більше хвилюється не за їх повернення до батьків, а за те, що маленьких Тимура, Катю і Карину віддадуть бабусі. Дитиною Ольга сама піддавалася сексуальному насильству з боку чоловіка своєї матері, тому боїться, що ситуація повториться і з її дітьми.

Сусіди жінки, навпаки, впевнені, що небезпека хлопчикові та його сестричкам загрожує саме в будинку батьків. Під час медогляду на тілі 7-річної Каті лікарі виявили численні ушкодження. Чи може це говорити про жорстоке ставлення Ольги та її чоловіка Володимира до дітей? Що ще схвилювало психологів, які працювали з Тимуром, Кариною і Катею?

Дивіться вже завтра о 21:25 в 14 випуску «Один за всіх»-10.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ