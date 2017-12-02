«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники в десятому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 10 вже завтра з’явиться на екранах телеканалу СТБ. Наймістичніший проект країни продовжить дивувати глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями героїв, які учасники розкриють під час випробування. Цього разу ясновидцям потрібно буде визначити, хто з незнайомок є секс-туристкою! Крім того, учасники спробують з’ясувати, в чому причина дивної, а головне – ідентичної поведінки незнайомих між собою молодих людей. Детальніше в матеріалі.

Кожна з п’яти незнайомок студії бувала за кордоном. Хтось – по роботі, хтось – на відпочинку, а хтось подолав тисячі кілометрів заради кохання. І лише для однієї з цих жінок подорож – це можливість випробувати нові сексуальні відчуття. Завдання екстрасенсів – вичислити секс-туристку. Але чому одна з незнайомок не підпустить до себе Антона Гречишникова?

Також за допомогою до екстрасенсів звернуться дві жінки з села Троянка, Кіровоградської області. Перший лист Оксани прийшов до редакції «Битви екстрасенсів» ще місяць тому. Вона стверджувала, що у її доньки Наталії трапляються провали в пам’яті. Вперше це сталося, коли дівчина пішла з дому, залишивши свого 9-місячного сина. Наталя сіла в автобус і поїхала до Одеси, однак про те, що трапилося вона зовсім не пам’ятає. Згодом ситуація повторилася. Але найстрашніше, що Наталя несвідомо намагалася накласти на себе руки!

Другий лист до редакції проекту написала Раїса Осипова з того ж села. Жінка просила екстрасенсів допомогти її синові – Юрію. Як стверджує Раїса, його просто неможливо втримати вдома. Він може просто зникнути, нічого не пояснивши.

Дивна схожість між Юрієм і Наталею в тому, що вони покидають рідну домівку на молодий місяць. У студії програми з екстрасенсами зустрінуться матері героїв. Учасники проекту – остання надія зневірених жінок.

Чи зможуть ясновидці назвати причину дивної поведінки молодих людей, що саме змушує їх йти з дому і чим закінчиться ця історія – дізнайтеся в новому випуску «Битви екстрасенсів»-17 вже завтра, о 19:00, на СТБ!

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