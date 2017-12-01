Фаворити Національного відбору на Євробачення-2017 група KADNAY представила новий EP під назвою «Відчуваю». До платівки увійшло 6 треків, які не просто гармонійно поєднуються один з одним, але і утворюють ціле музичне полотно.

Проникливі балади, що пронизують серце мелодії, ліричні тексти та романтичний настрій – все це можна почути в новому релізі групи KADNAY.

За фактом, «Відчуваю» це не просто альбом. Це цілий майданчик експериментів фронтмена групи, автора музики і слів – Діми Кадная і музиканта, автора музики – Філа Коляденко – зі звуком, бітами і вокальними партіями.

«По-справжньому сміливий, сильний альбом … Йому судилося зламати всі стереотипи молодої української музики. Щодня, ми витрачаємо так багато сил на всі наші експерименти, на реалізацію неймовірних ідей, щоб відкрити щось нове, розвинути неіснуючі напрямки. Впевнені! Ми здивуємо … З музикою, яка не має аналогів. Крім свіжого звучання, в ньому присутня нереальна енергія, яку кожен з нас постарався по максимуму вкласти в цей альбом».

Симбіоз різних музичних стилів, сміливі експерименти, музика і лірика, сповнена чуттєвістю – все це артисти вміло помістили в свій EP «Відчуваю».

