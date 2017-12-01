Вже завтра, 02.12.2017, глядачі побачать випуск 14 «Х-фактор»-8! На четвертому прямому ефірі фіналісти заспівають у супроводі симфонічного оркестру, а зірковим гостем вечора стане суддя Дмитро Шуров!

На четвертому прямому ефірі «Х-фактор»-8 фіналісти виступлять у супроводі оркестру під керівництвом фіналіста шоу «Україна має талант» Євгена Хмари. Також учасники відповідатимуть на запитання шанувальників і розкриють подробиці свого сімейного життя.

Зірковим гостем оркестрового вечора стане наставник категорії «Хлопці» – Дмитро Шуров, або Pianoбой. Як Андрій Данилко мотивує до роботи Сашу з гурту KAZKA, яким чином здивує Настя Каменських та її команда дівчаток, а також який сюрприз готують підопічні Олега Винника?

Нагадаємо, що зараз команди наставників виглядають так:

Андрій Данилко – категорія «Колективи» – KAZKA, Yurcash і «Каблуками по брусчатке».

Дмитро Шуров – категорія «Хлопці» – Михайло Панчишин.

Олег Винник – категорія «Старше 30» – Микола Ільїн, Альона Романовська й Олена Зуєва.

Настя Каменських – категорія «Дівчата» – Анна Трубецька та Даша Ступак.

Дивіться четвертий прямий ефір «Х-фактор»-8 завтра, 2 грудня, о 19:00 на телеканалі СТБ!