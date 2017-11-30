У вівторок, 28 листопада, в Києві відбулася презентація україномовної пісні «Очі», яку написала Настя Каменських для співачки RUTA, колишньої бек-вокалістки гурту «Потап і Настя» і учасниці «Х-фактор»-8 Євгенії Червоножко.

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«У мене сьогодні, як і у Жені, свого роду дебют, адже написана мною пісня українською мовою «Очі» вперше побачила світ. Хоч я і раніше писала пісні як українською, так і англійською мовами, але якось не наважувалася дати їм життя. Однак сьогодні цей день настав, мабуть, так зійшлися зірки: чудова вокалістка, талановитий саунд-продюсер. І я дуже рада, що цю зворушливу композицію заспіваєш саме ти, Женечко», – зазначила на презентації Настя Каменських.

Над піснею «Очі» Насті Каменських працював творчий союз: вокалістка Женя Червоножко (RUTA) і Анна Корсун (MARUV), яка виступила в ролі саунд-продюсера пісні. Варто зазначити, що Женя та Аня були учасницями вокального шоу «Х-фактор»-8.

«Для мене сьогодні дуже важливий день, хочу подякувати всім присутнім за підтримку і віру в мій успіх. Спасибі чудовій і нереально талановитій Насті Каменських, яка стала для мене провідником у творчості: починаючи з бек-вокалу, закінчуючи «Х-фактор» і сьогоднішньою презентацією. Дякую за саунд-продакшн MARUV, який доповнює проникливий текст і мелодію Насті, в результаті чого вийшла неймовірно магічна пісня «Очі», – додала Женя Червоножко.

Нагадаємо, колишня бек-вокалістка гурту «Потап і Настя» Євгенія вирішила почати сольну кар’єру ще влітку, першим кроком до якої стала участь у вокальному телевізійному шоу «Х-фактор», де у 8 сезоні у ролі судді та наставниці виступила Настя Каменських.

Слухайте пісню RUTA «Очі» просто зараз!