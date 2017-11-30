Перші зимові вихідні варті того, щоб провести їх яскраво! Скласти захопливий сценарій вікенду допоможе наша добірка найцікавіших подій. Афіша заходів у Києві на вихідні 2–3 грудня підкаже, як урізноманітнити своє дозвілля в перші морозні дні у колі друзів або разом із сім’єю .

WINE WEEK 2017

2–3 грудня

27-го листопада розпочався тиждень, присвячений культурі вживання вина в Україні – WINE WEEK 2017. Його закінчення має бути відповідним – із келихом ароматного напою, апетитним сетом закусок і в хорошій компанії. Ви можете обрати один з 25-ти закладів, які в рамках події пропонують оцінити ідеальні комбінації вина і закусок за приголомшливо низькою ціною. Серед учасників WINE WEEK як стильні ресторани з багатою винною картою, так і затишні коктейльні бари. Встигніть долучитися до «винного руху»!

Ціна: 300 грн за гастрономічний сет (пляшка вина + закуски).

Ярмарок Charity Bazaar

3 грудня, 10:00–17:00

НСК «Олімпійський»

Традиційно в першу суботу грудня пройде масштабний благодійний івент – ярмарок, на якому близько 50 посольств різних країн пригощатимуть гостей національними стравами і продуктами. Гроші, зібрані в рамках доброго проекту, підуть на потреби сиріт, людей похилого віку, а також дітей з особливими потребами. Крім гастрономії та напоїв, можна буде придбати побутову техніку, декор для дому, книги і безліч інших корисних речей. Також організатори обіцяють цікаву культурну програму – музику, танці та розіграші призів.

Ціна: 20–80 грн.

Концерт Lords оf The Sound: Rammstein cover

2 грудня, 19:00–21:00

Пр-т Космонавта Комарова, 1 (ЦКМ НАУ)

Рок-хіти легендарного німецького гурту зазвучать по-новому в інструментальній обробці одного з найкращих симфонічних оркестрів України. Крім блискучого виконання пісень улюбленого гурту, на вас чекають незвичайні аранжування і видовищне світло-піротехнічне шоу. Цього разу до оркестру долучаться музиканти індастріал-метал-гурту «Річі Колючий».

Ціна: 190–650 грн.

Концерт гурту O.Torvald

2 грудня, 19:00–21:00

Пр-т Червонозоряний, 119 (концертний клуб «Stereo plaza»)

Цих вихідних рокери, які представляли нашу країну на Євробаченні-2017, виступлять з новою програмою. Концерт стане кульмінацією всеукраїнського туру. Музиканти O.Torvald обіцяють представити новий рівень якості свого шоу.

Ціна: 250–550 грн.

Маркет «Всі. Свої. Діти»

2–3 грудня, 10:00-20:00

Вул. Десятинна, 12 (галерея «D12»)

Іграшки, набори для творчості, книги, теплий одяг, декор, а також меблі для дитячої – все це ви знайдете на першому зимовому маркеті від «Всі. Свої». Турботливі батьки зможуть не тільки порадувати дитину цікавими і корисними подарунками від українських виробників, а й весело провести час всією родиною. Крім фудкорту і зон для творчості, організатори підготували безліч сюрпризів для маленьких відвідувачів маркету. Вхід вільний.

Ніч кіно: арт-хаус

2 грудня

Вул. Володимирська, 49 (коворкінг «Циферблат»)

Якщо ви цікавитеся кінематографом і шукаєте спосіб небанально провести ніч із суботи на неділю, у нас є чудове рішення – ніч кіно у вільному просторі «Циферблат». Цих вихідних тут можна подивитися три не розрахованих на широку аудиторію фільми, які розширять ваші уявлення про жанр арт-хаус. У програмі – «Убий своїх коханих», «Ма ма» і «Неоновий демон». Потрібна попередня реєстрація.

Ціна: 130 грн (у вартість включені кава, чай і печиво).

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