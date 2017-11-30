Коли з’являється вільний час, кожен хоче провести його цікаво та з користю. Але що робити, якщо часу не так вже й багато, а нічого цікавого в голову не приходить? Хорошим варіантом в такому випадку може стати похід у кіно. А для того, щоб вибір фільму не забирав багато часу, сайт stb.ua підготував добірку новинок кінопрокату на грудень 2017, які можна подивитися в кінотеатрах. Крім того, ми продовжуємо на регулярній основі щомісяця знайомити вас з новинками на нашому сайті. А що подивитися в кінотеатрах цього місяця, читайте в кіноафіші на грудень 2017!

Мій улюблений динозавр

Жанр: бойовик, пригоди, сімейний

Країна, рік: Австралія 2017

Тривалість: 98 хвилин

Головний герой фільму ще зовсім юний хлопчик, який, як і всі діти, шукає собі на голову пригод. І хоча він багато чого боїться, відмінною рисою його характеру все ж є цікавість. Гуляючи вздовж берега, він знаходить яйце таких розмірів, які раніше йому не траплялися. Звичайно ж, хлопчик вирішує взяти його додому, щоб подивитися, хто з нього вилупиться. Через деякий час шкаралупа починає тріскатися, і на світ з’являється маленька істота. Герой стає власником справжнього динозавра, про якого раніше чув лише в казках.

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Між хлопчиком і динозавром зароджується справжня дружба, але тримати його вдома стає все небезпечніше, адже вихованець росте на очах… Однак навіть після того як герой дізнається, що тварина може бути небезпечною для людини, це його не лякає. Впевнений у тому, що вихованець не заподіє йому шкоди, він щодня знаходить нові укриття і приносить йому їжу. Але довго так тривати не може, адже батьки хлопчика почали помічати, що з дому зникають продукти…

120 ударів в хвилину

Жанр: драма

Країна, рік: Франція 2017

Тривалість: 140 хвилин

Французька драма, поставлена ​​режисером Робіном Кампійо. Фільм брав участь в 70 Канському кінофестивалі в боротьбі за Золоту пальмову гілку.

Події фільму розгортаються на початку 90-х років. Періоду, коли людство стикнулося з епідемією жахливого вірусу, що забирає мільйони життів по всьому світу. Причому найчастіше СНІД бив по тих, хто цього зовсім не очікував. Але не всі люди були готові миритися з тим, що відбувається, і просто спостерігати. Компанія активістів із Парижа вирішує привернути увагу суспільства до гострої проблеми, що загрожує всьому людству. Головний герой картини, Натан, – один із цих активістів. За деякий час події розгортаються так, що хлопець особисто знайомиться з одним із лідерів цього руху, хлопцем на ім’я Шон. Виявляється, Шон заради досягнення поставлених цілей готовий піти на найрадикальніші заходи…

Джуманджі: Поклик джунглів

Жанр: пригоди, фентезі, комедія

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 111 хвилин

Американський фільм режисера Джейка Кездана, що є сиквелом фільму «Джуманджі».

Сиквел фільму про таємничу настільну гру «Джуманджі», що так полюбився глядачам. Події починаються з того, що групу старшокласників, які не вирізняються зразковою поведінкою, в якості покарання залишають у вихідний день у школі. Під час прибирання підвалу Спенсер, технічний геній, якого всі вважають ботаном, знаходить стару приставку. Щоб не нудьгувати, хлопці вирішують зіграти в «Джуманджі». Однак після запуску гра їх затягує… і четвірка старшокласників опиняється всередині світу «Джуманджі» – у джунглях, де повнісінько фантастичних тварин та пасток. Крім того, кожен з хлопців перетворюється в обраного ним персонажа…

Дихай

Жанр: мелодрама, біографія

Країна, рік: Великобританія 2017

Тривалість: 117 хвилин

Фільм розповідає історію обдарованого та привабливого авантюриста Робіна Кавендіша, який внаслідок пережитого поліомієліту стає паралізованим.

Молода дівчина Діана, зачарована життєрадісним і енергійним Робіном, одружується з ним, і пара вирушає у весільну подорож. Однак там відбувається щось, що ділить їхнє життя на «до» та «після». Все тіло Робіна паралізує після перенесеного поліомієліту. Тепер, щоб просто дихати, хлопцеві потрібно бути поруч з великим медичним апаратом, що не влаштовує ні його, ні його дружину. Професор з Оксфорду допомагає їм створити крісло, що дає хлопцю можливість знову переміщатися. Разом з Діаною головний герой вирушає в подорож, мета якої – довести таким же, як і він, що життя може бути прекрасним при будь-якому збігу обставин.

Зоряні війни. Епізод VIII: Останні джедаї

Жанр: космічна опера, фантастика, пригоди

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 153 хвилини

Восьмий епізод саги «Зоряні війни». Є сиквелом попередніх фільмів, а також другим у третій трилогії.

Дії фільму розгортаються після подій попередньої стрічки. Після смерті знаменитого контрабандиста Хана Соло протистояння між Першим Орденом і Опором загострюється ще сильніше. Рей під керівництвом Люка Скайуокера,продовжує розкривати свої здібності, однак міць її сили лякає навіть досвідченого джедая. Кайло Рен, перебуваючи на Темній стороні Сили, після вбивства Соло вже займає одну з позицій в Першому Ордені, однак залишені у спадок Дартом Вейдером амбіції не дають йому спокою. Тим часом очолює Опір Лея, яка розробляє разом з соратниками новий план, що повинен раз і назавжди покінчити з Першим Орденом.

Вбивство священного оленя

Жанр: драма, психологічний трилер, жахи

Країна, рік: Великобританія, США, Ірландія

Тривалість: 109 хвилин

Британо-американський драматичний фільм Йоргоса Лантімоса. Вибраний для участі в основному конкурсі в боротьбі за «Золоту пальмову гілку» на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

Стівен Мерфі, кардіохірург з неймовірною харизмою, щасливо живе зі своєю дружиною та дітьми. Однак після того як він прихистив дивного хлопчика на ім’я Мартін, його життя кардинально змінюється. Хлопчик, який на перший погляд не несе жодної небезпеки, починає робити все, щоб Стівен став частиною його розбитої сім’ї. Згодом дії підлітка стають по-справжньому зловісними… Ідеальне життя чоловіка розпадається на шматки і, врешті-решт, щоб врятувати сім’ю, йому доводиться зробити необдуману жертву…

Фердинанд

Жанр: комедія, сімейний

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 106 хвилин

Американський комедійний мультфільм, оснований на книзі Манро ліфа «Історія Фердинанда».

Мультфільм розповідає історію миролюбного і добродушного бика Фердинанда, якого за збігом обставин вибрали для участі в бою биків. Герой виявляється далеко від будинку і понад усе на світі мріє повернутися до своїх рідних. Для того щоб досягти мети, він набирає команду, разом з якою вирушає в дуже небезпечну, але шалено захоплюючу подорож…

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