Фінальний «Сюрприз, сюрприз!»: Сергій Притула став героєм проекту

Кожної осінньої п’ятниці «Сюрприз, сюрприз!» знайомив українців з дивовижними героями, втілював мрії, дарував віру у диво, надихав і доводив, що добро завжди повертається. Фінальний випуск стане його емоційним піком, зворушивши навіть ведучого Нацвідбору на «Євробачення»-2018 Сергія Притулу. Шоумен виявився героєм програми, абсолютно того не очікуючи!

Завдяки «Сюрприз, сюрприз!» його герої злітали вище неба і торкалися до зірок, відправлялися у міста, які не уявляли у найсміливіших своїх мріях, і вчилися ходити заново.

Вже завтра, 01.12.2017, справжнє диво чекає і на Сергія Притулу. Коли українці стояли щитом у зоні АТО, захищаючи країну, він дбав про них, допомагаючи, як міг. Які сюрпризи проекту волонтер назвав кращими за довгі роки?

У студії проекту також зустрінуться найрідніші люди, які не бачилися понад 20 років. Комусь «Сюрприз, сюрприз!» зробить життєво важливі подарунки, а для деяких підготує ті, яких вимагає душа…

Не пропустіть випуск найдобрішого і найщирішого проекту країни «Сюрприз, сюрприз!» у п’ятницю, 01.12.2017, о 20:00 на СТБ. А також не забувайте, що зробити світ кращим здатний кожен з нас!