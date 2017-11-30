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Телеканал СТБ / «Антитіла» – «TDME»: прем’єра пісні від українських рокерів

«Антитіла» – «TDME»: прем’єра пісні від українських рокерів

Телеканал СТБ

Група «Антитіла» подарувала слухачам новий трек «TDME» (абревіатура від «Там, де ми є»). Ця пісня стала першою студійною роботою після осінньої концертної паузи, але при цьому щільної роботи у студії над новим матеріалом. Музику до композиції написали Максим Сиволап, Сергій Вусик і Тарас Тополя.

На створення треку групу надихнув відчайдушний, але сміливий вчинок вченого-океанолога Станіслава Курилова, що прославився своєю зухвалою втечею з СРСР. Вчений стрибнув за борт з пасажирського пароплава у Тихому океані 13 грудня 1974 року і уплав добирався три дні і три ночі до Філіппінського острова, здолавши понад сто кілометрів, йдучи за своєю мрією. Громадянин Всесвіту Слава Курилов просто не зміг змиритися з тими рамками, в які його заганяла тоталітарна держава.FVV_5240 2

«Я бачу, як люди прокидаються і починають усвідомлювати все навкруги ясніше. Хто командує парадом? Хто організовує все так, як йому треба? Хто маніпулює і кожного разу підкидає у наше нове хистке коло розжарені камені? Ті розчарування і драми, через які ми пройшли і ще продовжуємо йти, я впевнений в усього цього буде хороший фінал, якщо ми здолаємо ненависть і нетерпимість», – вважає фронтмен групи Тарас Тополя.

За словами лідера групи, в історії С.Курилова він побачив себе і свій народ, який титанічними зусиллями виривається з тоталітарного минулого і позбавляється від усіх його фантомів.

«Усі говорили, що ми самогубці. Що це неможливо, просто так узяти і почати бути вільними, але ми робили своє. Звичайно, усередині нас є багато протиріч і претензій, розчарувань і нових надій, але ми вже відчули, що таке вільний океан. І цей шлях – незворотній. Тому що там, де ми є, – у сценарії хэппі-энд», – говорить Тарас Тополя.

Першим «Антитіла» презентує лірик відео на пісню «TDME». В ньому група робить акцент на очі – саме очі найліпше відображають глибину і суть людини, зміни, які трапляються з нею.

Вже почалися зйомки офіційного відеокліпа на пісню, подробиці яких доки тримаються у секреті. Відомо лише те, що це буде робота з глибоким філософським підтекстом, зйомки пройдуть у двох містах. Кліп обіцяє бути не просто відеорядом, а повноцінною короткометражкою.