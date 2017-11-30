Група «Антитіла» подарувала слухачам новий трек «TDME» (абревіатура від «Там, де ми є»). Ця пісня стала першою студійною роботою після осінньої концертної паузи, але при цьому щільної роботи у студії над новим матеріалом. Музику до композиції написали Максим Сиволап, Сергій Вусик і Тарас Тополя.

На створення треку групу надихнув відчайдушний, але сміливий вчинок вченого-океанолога Станіслава Курилова, що прославився своєю зухвалою втечею з СРСР. Вчений стрибнув за борт з пасажирського пароплава у Тихому океані 13 грудня 1974 року і уплав добирався три дні і три ночі до Філіппінського острова, здолавши понад сто кілометрів, йдучи за своєю мрією. Громадянин Всесвіту Слава Курилов просто не зміг змиритися з тими рамками, в які його заганяла тоталітарна держава.

«Я бачу, як люди прокидаються і починають усвідомлювати все навкруги ясніше. Хто командує парадом? Хто організовує все так, як йому треба? Хто маніпулює і кожного разу підкидає у наше нове хистке коло розжарені камені? Ті розчарування і драми, через які ми пройшли і ще продовжуємо йти, я впевнений в усього цього буде хороший фінал, якщо ми здолаємо ненависть і нетерпимість», – вважає фронтмен групи Тарас Тополя.

За словами лідера групи, в історії С.Курилова він побачив себе і свій народ, який титанічними зусиллями виривається з тоталітарного минулого і позбавляється від усіх його фантомів.

«Усі говорили, що ми самогубці. Що це неможливо, просто так узяти і почати бути вільними, але ми робили своє. Звичайно, усередині нас є багато протиріч і претензій, розчарувань і нових надій, але ми вже відчули, що таке вільний океан. І цей шлях – незворотній. Тому що там, де ми є, – у сценарії хэппі-энд», – говорить Тарас Тополя.

Першим «Антитіла» презентує лірик відео на пісню «TDME». В ньому група робить акцент на очі – саме очі найліпше відображають глибину і суть людини, зміни, які трапляються з нею.

Вже почалися зйомки офіційного відеокліпа на пісню, подробиці яких доки тримаються у секреті. Відомо лише те, що це буде робота з глибоким філософським підтекстом, зйомки пройдуть у двох містах. Кліп обіцяє бути не просто відеорядом, а повноцінною короткометражкою.