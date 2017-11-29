«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями стикнуться учасники в 14 випуску

«Зважені та щасливі»-7 випуск 14 вже завтра з’явиться на телеекранах. Цього тижня ведуча зробить четвірці «зважених» пропозицію, від якої неможливо відмовитися, – зіграти в «Мафію». На кону – можливість завчасно дізнатися умови випробування, ускладнювати їх для конкурентів, а також змушувати інших учасників відпрацьовувати надскладні покарання. Однак унікальну можливість отримає тільки одна пара, яку ведуча обере навмання. Докладніше – в матеріалі!

Учасники також дізнаються, що вивести мафіозі на чисту воду вони зможуть лише на фінальному обговоренні наприкінці тижня. Якщо гангстерів розсекретять, вони отримають +2 кілограми до зважування. Якщо ні – клан отримає унікальний приз сезону, чорно-білу футболку. Але які привілеї вона принесе своєму власникові?

Крім того, цього тижня тренери підготували для підопічних особливе тренування… в костюмах, які б’ють струмом. Вони випромінюють імпульси, які допомагають м’язам скорочуватися вдвічі швидше, а отже, інтенсивніше скидати зайві калорії. Однак одна з команд мафіозі вирішить збільшити частоту імпульсів удвічі…

Хто стане жертвою струму через рішення мафії? Чи вдасться жителям табору розсекретити та покарати клан гангстерів за їхні злодіяння? Яка пара отримає антибонус до зважування?

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