У сім’ї екс-ведучої проекту «Танцюють всі!» Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикого знову очікується поповнення. Сьогодні відома артистка поділилася новиною в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животиком.

«Щастя є, я це точно знаю …», – підписала знімок Лілія Ребрик.

A post shared by Лілія Ребрик (@liliya_rebryk) on Nov 28, 2017 at 12:41am PST

Про те, як дізналася про другу вагітність Лілія розповіла журналу VIVA!.

«Минулого разу я дізналася, що була вагітна Діаною, на дні народження Андрія, а в цей раз – на Діанін. А після УЗД ми вдома вже чекали гостей – у дочки перший ювілей, п’ять років. Готували велике свято з подарунками, чекали приїзду наших батьків, гостей. Вручили Діані подарунки, а потім вирішили їй все розповісти. Насправді, дочка дуже давно просить братика або сестричку, – розповіла Лілія Ребрик. – Діана так трепетно ​​до цього ставиться і більше цілує і обіймає мій живіт, ніж шию та обличчя. Це дуже зворушливо», – поділилася Ребрик.

Незважаючи на цікаве положення, актриса і телеведуча продовжує працювати і навіть їздить з антрепризними спектаклями Україною.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про вагітність співачки Джамали. Артистка та її чоловік Сеіт-Бекір Сулейманов очікують первістка.