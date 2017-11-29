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Телеканал СТБ / Лілія Ребрик стане мамою вдруге

Лілія Ребрик стане мамою вдруге

Телеканал СТБ

У сім’ї екс-ведучої проекту «Танцюють всі!» Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикого знову очікується поповнення. Сьогодні відома артистка поділилася новиною в Instagram, опублікувавши фото з кругленьким животиком.

«Щастя є, я це точно знаю …», – підписала знімок Лілія Ребрик.

Про те, як дізналася про другу вагітність Лілія розповіла журналу VIVA!.

«Минулого разу я дізналася, що була вагітна Діаною, на дні народження Андрія, а в цей раз – на Діанін. А після УЗД ми вдома вже чекали гостей – у дочки перший ювілей, п’ять років. Готували велике свято з подарунками, чекали приїзду наших батьків, гостей. Вручили Діані подарунки, а потім вирішили їй все розповісти. Насправді, дочка дуже давно просить братика або сестричку, – розповіла Лілія Ребрик. – Діана так трепетно ​​до цього ставиться і більше цілує і обіймає мій живіт, ніж шию та обличчя. Це дуже зворушливо», – поділилася Ребрик.

Незважаючи на цікаве положення, актриса і телеведуча продовжує працювати і навіть їздить з антрепризними спектаклями Україною.

Нагадаємо, що сьогодні також стало відомо про вагітність співачки Джамали. Артистка та її чоловік Сеіт-Бекір Сулейманов очікують первістка.