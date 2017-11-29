Радісну новину підтвердила PR-служба співачки – Джамала дійсно чекає на первістка! Поки ніяких інших подробиць щодо термінів вагітності та статі дитини не повідомляється.

Про те, що улюблена співачка скоро стане мамою, шанувальники заговорили після публікації артистки в Facebook.

Нагадаємо, в квітні цього року Джамала вийшла заміж за свого коханого Сеит-Бекіра Сулейманова. Церемонія одруження проходила в Ісламському культурному центрі в Києві. На церемонії були присутні тільки близькі родичі нареченого і нареченої. Один з трьох весільних нарядів для Джамали створив її друг-дизайнер – Бічолла Тетрадзе.

До слова, вчора ми повідомляли, що Джамала вдруге стане членом журі Національного відбору на Євробачення-2018. Імена ще двох суддів, які разом із співачкою будуть оцінювати конкурсні пісні Національного відбору, будуть оголошені зовсім скоро.