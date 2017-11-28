Український гурт PUR:PUR, учасник Нацвідбору Євробачення-2016, знову нагадав про себе. Цього разу він представив широкому загалу свій новий кліп на пісню «Тоска». Родзинкою їхнього відео стали діти-ковбої, які влаштували справжнісінький вестерн на знімальному майданчику.



«Тоска» – це друга робота музикантів у відеоформаті після їхньої розголосної пісні «We Do Change», з якою артисти виступали у Нацвідборі в 2016 році. Героями нового кліпу стало десятеро дітей віком від 6 до 9 років, які зіграли ковбоїв. За словами режисера кліпу Сергія Сторожева, на майданчику було вельми емоційно та азартно.

Одному з маленьких акторів під сорочку заховали закладку, яка мала в потрібний момент здетонувати. Хлопчика попередили, що йому може стати боляче. Тож малий із величезним острахом чекав на постріл. Ефект був неймовірний: завдяки напруженому очікуванню хлопчика режисерові вдалося відзняти справжнісінькі емоції, як того потребував кадр.

На думку представників знімальної групи, діти ідеально впоралися зі своїми ролями. Мовляв, їм вдалося показати маленьких дорослих та втілити в задум глибокі образи, закладені в роботу.

Зйомки кліпу тривали 11 годин, а це рекордний термін для такої роботи, діляться творці відео.

Додамо, знімальний процес відбувався у БК «Росток». Усі декорації після завершення роботи група подарувала дитячому театру «Божа корівка».

Наостанок зазначимо, що після Нацвідбору музиканти весь 2017 рік готували новий матеріал, який вийде на розгляд загалу в 2018 році.

Нагадаємо, вже стартував Нацвідбір на Євробачення-2018.