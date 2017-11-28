За місяць з хвостиком у наші домівки постукає Новий 2018 рік. Кожен із нас очікує, що все погане залишиться у 2017, а з першим боєм курантів у нашу оселю ввійде чарівник із торбиною радощів, приємних сюрпризів і веселощів. Щороку роль Дідуся Мороза виконуємо саме ми, даруючи рідним і близьким багато позитивних емоцій і матеріальних подарунків. Та поки цей момент настане, ми встигаємо добряче поламати голову над тим, що ж такого цікавенького подарувати нашим батькам.

Звісно, можна обмежитися банальним тортиком і невеличким сувеніром, однак наші батьки все ж заслуговують на краще. Тож давайте помізкуємо разом, що їм буде приємніше знайти під ялинкою.

Можна запитати напряму, що до вподоби татові та мамі або ж чого бракує в домашньому господарстві. Це буде дуже практичний і потрібний подарунок. Однак ми хочемо здивувати, чи не так? Тож міркуємо далі.

Як відомо, 90% людей мають власні хобі. Якщо йдеться про батька, то він може бути завзятим риболовом чи фотографом. У такому випадку йому буде до смаку вудка з новим оснащенням, поплавок чи водонепроникні чоботи, якщо старі зносилися.

Для любителя фото підійде тринога, нова оптика для фотоапарата чи зйомні об’єктиви. Аби точно дізнатися, чого бракує для хобі, ліпше запитати у розмові, так би мовити, між іншим.

Щодо мами, то актуальними будуть аксесуари для рукоділля, якщо вона полюбляє творити руками. Наприклад, чудовим подарунком буде гарна скринька для ниток і голок. Якщо ж ваша мама надає перевагу активному відпочинку, то їй сподобається абонемент у басейн або ж на йогу.

Приємним подарунком для обох батьків буде: постільна білизна, ковдра, плед, або ж (якщо, звісно, дозволяють фінанси) подорож на двох у чарівне місце.

Та який подарунок ви б не обрали, найприємніше буде, якщо ви просто приїдете до своїх батьків на новорічні чи різдвяні свята, аби кілька днів провести з тими, хто любить вас понад усе на світі. Гарних свят!