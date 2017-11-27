Незважаючи на те, що до новорічних свят ще є час жінки вже починають замислюватися, в якому вбранні провести найяскравішу ніч в році. Читайте, в чому зустрічати Новий рік 2018 (Рік Жовтого Земляного Собаки)? Які кольори слід використовувати для складання новорічного образу і чому.

Як стверджують астрологи, рік Жовтого Земляного Собаки необхідно зустрічати в одязі певного кольору, а саме: жовтого, пісочного, оливкового, золотистого, коричневого і кавового. Нейтральні кольори – білий, кремовий, молочний теж підходять. Важливо, щоб колір одягу, який ви обрали для новорічної ночі був не дуже яскравим, а скоріше м’яким, приглушеним, пастельним.

Собаки – дуже вірні, доброзичливі і благородні тварини, тому не терплять нещирість і вульгарність. Залиште на наступний рік сукні з глибокими декольте, високими розрізами і прозорими тканинами – такого Собака не стерпить. Господиня року любить красиві речі, але вони повинні бути витонченими і вишуканими. Прикраси до вбрання також слід обирати скромні. Помпезності та відвертої химерності Собака не сприймає. Зупиніть свій вибір на витончених ювелірних виробах, які будуть гармонійно підібрані до загального наряду.

Так як господиня 2018 року Собака, то очевидно їй сподобається декор з хутра на вашому вбранні, наприклад манжети, комір або поділ одягу. Цікавими елементами стануть муфти, накидки і шалі.

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