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Телеканал СТБ / Модні головні убори на зиму 2017–2018

Модні головні убори на зиму 2017–2018

Телеканал СТБ

Ми любимо найхолоднішу пору року не лише завдяки Новому року, снігу та ароматові мандаринів, а й за можливість урізноманітнити свій гардероб. Якщо ви вже знаєте, як виглядає стильний зимовий пуховик 20172018, пропонуємо дібрати до нього невід’ємний аксесуар – головний убір. Цього року робимо акцент на практичності й оригінальності. Наймодніші шапки знайдете у нашій добірці!

Oversize

Об’ємні шапки з грубою в’язкою в тренді вже три сезони поспіль. Цієї зими продовжуємо насолоджуватися м’якими та затишними моделями в стилі oversize. Крім очевидного комфорту, велика перевага таких шапок – універсальність. Вони личать власницям будь-якої форми обличчя і здатні додати родзинку до будь-якого вбрання.

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Особливо ніжно і жіночно виглядають шапки пастельних кольорів. Наприклад, небесно-блакитного, бежевого і відтінку пильної троянди.

Модные шапки 2017-2018 - фотоЗимняя мода 2017-2018 - фотоМодные головные уборы 2017 - фото

Шапки з помпоном

Помпони з пряжі або хутра ніколи не вийдуть із моди! На кожен день рекомендуємо придивитися до класичних шапочок із в’язаним візерунком-косичкою. Плануєте активно провести вихідні на лижному курорті? Обирайте спортивні моделі найсміливіших кольорів.

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Біні

Ідеальне рішення для прихильників вуличної моди. Шапки-біні виглядають стильно та злегка недбало, а ще є абсолютним фаворитом багатьох зірок. Беріть з них приклад!

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Берети

У сезоні, що наближається, берети знову актуальні. Який обрати? Звертайтесь до найгарячіших хітів: на вершині популярності стримані чорні без декору, мішкуваті з хутряною або текстильної обробкою, розкішні оксамитові або рясно посипані стразами і блискітками. Безпрограшна комбінація – пальто і берет.

Beautiful woman in a pink sweaterBeautiful blonde russian woman in urban background  Close up street portrait of young beautiful happy smiling womanWoman holding a cup of tea in hand outdoors

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Шапки з хутра

Десятиліття тому затишні хутряні шапки вважалися предметом повсякденного гардеробу, а вдягали їх виключно з практичною метою. Сьогодні ж об’ємні вушанки, стильні бомбери і теплі фінки з текстильною підкладкою – один з головних трендів зимової моди 2017–2018. Шапки зі штучного і натурального хутра можна сміливо носити як з елегантними пальто, так і зі спортивними куртками або пуховиками. Компромісний варіант – головні убори з хутряним оздобленням. Можна придивитися до фетрової або в’язаної шапки з хутряним помпоном, пухнастою облямівкою по краю або хутряним козирком.

Woman wearing fur hat outdoors Beautiful woman portrait close up - outdoors Woman wearing fur hat and glasses  Beautiful woman with fur hat and scarf on snowy day Happy woman wearing winter hat Woman wearing fashionable wintertime clothes

До речі, ворс необов’язково повинен бути природного відтінку. Зверніть увагу на моделі, пофарбовані в несподівані кольори: шапка з синього, рожевого або жовтого хутра додасть свіжості навіть найнуднішому наряду.

Капелюхи

Капелюх справді надає будь-якому образу вишуканості та підкреслює чудовий смак володарки вбрання. Однак в нашому кліматі крислаті моделі краще приберегти на осінь. Найбільш гармонійно такі капелюхи виглядають зі шкіряними курточками, плащами і тренчами. Утеплені федори лаконічного крою набагато більше підходять для морозної погоди.

A beautiful model clothed with fur and adorned with a hat Portrait of the beautiful fashionable girl in trendy hat

Кепі

Окремо цієї зими варто поговорити про кепі. Мініатюрні, жіночні, без великої кількості декору, але з важкої, теплої тканини. Зимова мода на головні убори 2017–2018 закликає носити кепі з ідеально круглою верхньою частиною та козирком нижче лінії брів.

Young, hip and attractive blonde walking around the city, girl in a stylish hat and a gray coat Outdoor portrait of young beautiful fashion girl posing on street. Model looking aside. Lady wearing stylish winter clothes. Female fashion.

Ми впевнені, що з нашими порадами ви точно будете сяяти цієї зими!

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