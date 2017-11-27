Маша Єфросініна показала зворушливе фото сина і чоловіка

Маша Єфросініна – телеведуча масштабного соціально-розважального шоу «Сюрприз, сюрприз!», засновниця Charity weekend, а ще – красива та мудра жінка, на яку хочеться рівнятися. Але не варто забувати, що, крім цього, Маша також є люблячою дружиною і турботливою мамою. Прихильникам сумніватися не доводиться, адже зірка регулярно публікує у своїх соціальних мережах щирі та добрі світлини, які відображають повсякденне життя її родини. Саме такими знімками черговий раз порадувала Маша читачів свого Instagram.

Коханий чоловік, донька-підліток, молодший син і собака породи джек-расел-тер’єр на кличку Ялта – на честь міста, де Маша познайомилася з людиною, з якою згодом вирішила зв’язати своє життя. Одна з найяскравіших ведучих українського телебачення завжди знаходить час, щоб поділитися фотографіями, які розкривають особисті та зворушливі хвилини її життя в оточенні рідних.

Днями Маша запостила знімок «своїх хлопців» – чоловіка Тимура Хромаєва і сина Сашка. Проста чорно-біла фотографія, на якій ці двоє не приховують емоції, за лічені хвилини набрала сотні лайків.

#МоиПарни💜🐒 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 24 2017 в 12:03 PST

На іншому фото, опублікованому сьогодні вранці, зображена родина у повному складі. І знову – справжні почуття, щирість і безпосередність. Читайте також: Charity Weekend з Машею Єфросініною: як пройшов «Здоровий день»?

В смысле, понедельник???😯😯😯😯 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 27 2017 в 2:02 PST

Ось ще кілька знімків з Instagram Маші, які навряд чи можуть залишити когось байдужим.

Когда круглосуточная неразлучность…и хочется больше #каникулы #мояНана Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Ноя 1 2017 в 12:35 PDT

Отпросились у детей на выходные. И они стали мгновением #romantik #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Окт 22 2017 в 11:09 PDT

Чувствую , желание у товарищей одинаковое …#family #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Окт 15 2017 в 8:44 PDT

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