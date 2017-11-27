Маша Єфросініна показала зворушливе фото сина і чоловіка

Маша Єфросініна – телеведуча масштабного соціально-розважального шоу «Сюрприз, сюрприз!», засновниця Charity weekend, а ще – красива та мудра жінка, на яку хочеться рівнятися. Але не варто забувати, що, крім цього, Маша також є люблячою дружиною і турботливою мамою. Прихильникам сумніватися не доводиться, адже зірка регулярно публікує у своїх соціальних мережах щирі та добрі світлини, які відображають повсякденне життя її родини. Саме такими знімками черговий раз порадувала Маша читачів свого Instagram.
Коханий чоловік, донька-підліток, молодший син і собака породи джек-расел-тер’єр на кличку Ялта – на честь міста, де Маша познайомилася з людиною, з якою згодом вирішила зв’язати своє життя. Одна з найяскравіших ведучих українського телебачення завжди знаходить час, щоб поділитися фотографіями, які розкривають особисті та зворушливі хвилини її життя в оточенні рідних.
Днями Маша запостила знімок «своїх хлопців» – чоловіка Тимура Хромаєва і сина Сашка. Проста чорно-біла фотографія, на якій ці двоє не приховують емоції, за лічені хвилини набрала сотні лайків.
На іншому фото, опублікованому сьогодні вранці, зображена родина у повному складі. І знову – справжні почуття, щирість і безпосередність. Читайте також: Charity Weekend з Машею Єфросініною: як пройшов «Здоровий день»?
В смысле, понедельник???😯😯😯😯 Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Ось ще кілька знімків з Instagram Маші, які навряд чи можуть залишити когось байдужим.
Наверняка , когда я попробую объяснить Александру , что в моем детстве были телефоны, на которые нельзя было сфотографироваться, поставить музыку, посмотреть мультик и покорчить рожицы в сториз, он подумает, что я “ку-ку”. А я вот всё это хорошо помню , особенно бесконечное набирание “8” для выхода на “межгород”✌🏻 И не только я помню , да, @lana.takori ? Теперь это мой любимый свитер:) @tak.ori #takori #new #family #sundays
Когда круглосуточная неразлучность…и хочется больше #каникулы #мояНана Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Отпросились у детей на выходные. И они стали мгновением #romantik #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Чувствую , желание у товарищей одинаковое …#family #sundays Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
Вечная тема, вечный вопрос! Даже не знаю, стоит ли вообще сейчас это затрагивать ? Но на днях снова в компании прозвучало : “каааак можно так много работать, когда есть дети?” Мой ответ был и остаётся : “Можно и нужно! А детей необходимо любить и давать им это понять, много и без остатка … Они всё знают, всё понимают , всё чувствуют . А когда вырастают, то хотят гордиться вами . Их же Любовь к вам всегда будет безусловной . И точно не зависит от количества сменённых вами памперсов!” … и ещё проводить с ними каждую свободную минуту…и целовать …и тискать..и говорить , что они самые лучшие…. Детей нельзя избаловать любовью. Их можно искалечить отсутствием любви.. Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
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