На дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2017, який пройшов у грузинській столиці Тбілісі 26 листопада, перемогла представниця Росії Поліна Богусевич, яка за виконання пісні «Крила» отримала 188 балів.



Трьох балів до перемоги забракло грузину Григолу Кипшидзе. Хлопець набрав 185 і зайняв друге місце. На третій позиції опинилася представниця Австралії Ізабелла Кларк. Співачка отримала 172 бали.

Українці Анастасії Багінській дісталося сьоме місце. За виконання пісні «Не зупиняйся» юна співачка отримала 147 балів.



Усього до фіналу дитячого Євробачення-2017 потрапило 16 учасників.

Додамо, що Європейська мовна спілка вже визначилася з місцем проведення дитячого Євробачення-2018. Наступного року пісенний конкурс відбудеться у столиці Білорусі Мінську.

Нагадаємо, національний відбір на Євробачення-2018 в Україні вже стартував. Прийом заявок на участь у конкурсі проходитиме до 15 січня 2018 року.

Наразі вже відомі всі 43 країни, які братимуть участь у Євробаченні-2018, а також визначено дати проведення півфіналу та фіналу пісенного конкурсу.