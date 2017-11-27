Різдвяний піст у 2017 році розпочнеться 28 листопада та закінчиться 6 січня. Це останній піст у році, який готує душу і тіло віруючих до зустрічі Різдва Христового. Яких же правил потрібно дотримуватися в цей час? Читайте в нашому матеріалі.

Цей зимовий піст ще має іншу назву – Пилипівський, оскільки починається одразу після дня пам’яті Святого апостола Пилипа. Люди постять, щоб віддячити Богові за зібраний урожай та підготуватися до свята Різдва Христового. У цей період необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні від риби.

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Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання. До того ж, не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням й очищенню від гріхів.

До дня Святого Миколая постити слід за правилами Петрового посту. Також в понеділок, середу і п’ятницю можна вживати рибу, олію. В інші дні олію дозволено. Якщо на середу або п’ятницю випаде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, то можна вживати рибу. Після дня Святого Миколая і до самого Різдва дозволено їсти рибу в суботу та неділю.

У Святвечір варто відмовитися від їжі до першої зірки, а потім почати трапезу потрібно з колива – відварених у меду пшениці або рису, з додаванням родзинок.

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