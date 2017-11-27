Європейська мовна спілка визначилася з країною, в якій відбудеться дитяче Євробачення-2018. На її думку, найкращим місцем для проведення 16-го пісенного конкурсу буде білоруська столиця Мінськ. У ЄМС зазначили, що заявка від Білорусі вразила їх найбільше.

Як відомо, вперше дитяче Євробачення у Білорусі відбулося вісім років тому, в далекому 2010 році. Тоді пісенний конкурс проходив у спортивному комплексі «Мінськ-Арена». Перемогу здобув представник Вірменії Володимир Арзуманян за виконання пісні «Мама».

Нагадаємо, 26 листопаду відбувся фінал Євробачення-2017, який пройшов у грузинській столиці Тбілісі. Перемогу отримала представниця Росії Поліна Богусевич за пісню «Крила», набравши 188 балів. Українка Анастасія Багінська зайняла сьому позицію. Вона отримала 172 бали за виконання композиції «Не зупиняй».