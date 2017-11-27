Гарне і розкішне волосся – це завжди гордість будь-якої дівчини. Всі ми знаємо, що сира погода, мороз, сонце дуже псують наше волосся. Але не лише ці чинники впливають на його стан. Якщо воно у вас тонке та сухе, грубе на дотик і посічене, дуже ламається під час розчісування – все це вказує на те, що пора задуматися, як його зміцнити та як зробити більш живими. За допомогою масок, приготовлених в домашніх умовах, можна відновити пошкоджене волосся, тим самим зробивши його більш густим. З цією метою візьміть на озброєння кілька корисних рецептів нижче.

Маски для сухого волосся

Яєчно-медова маска

1 жовток

1 ч. л. меду

1 зубчик часнику

Часник розтерти до кашоподібного стану, змішати з жовтком і медом. Наносити на волосся і шкіру голови приблизно на 2–3 години. Потім змити. Діє як засіб для стимуляції росту волосся.

Маска проти ламкості на основі кефіру

3 ст. л кефіру

1 жовток

1 ч. л. касторової олії

Змішати всі інгредієнти, залишити на волоссі рівно годину, після чого змити. Така маска допоможе впоратися з ламкістю волосся, але не чекайте результатів після першого ж застосування.

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Маски для жирного волосся

Білкова маска

1 білок яйця збити в пишну піну. Потім нанести його на голову і залишити до повного висихання, змити теплою водою. Білок надає волоссю силу і допомагає контролювати вироблення зайвого підшкірного жиру.

Маска на основі алое

1 ст. л. м’якоті алое

1 ст. л. соку лимона

1 ст. л. меду

Змішуємо все до однорідної маси, отриману суміш втираємо тільки в корені волосся і залишаємо на 40 хвилин.

Маска для пошкодженого та фарбованого волосся

На основі натуральних олій

Щоб приготувати маску, візьміть будь-яку натуральну олію. Це може бути оливкова, льняна, кокосова, кунжутна, олія виноградних кісточок тощо. Ці олії можна змішувати між собою, додавати в них масляні вітаміни, а також просто використовувати в чистому вигляді. Попередньо потрібно нагріти маску до 40–45 градусів. Нанести на сухе волосся і залишити на 30 хвилин, після чого змити.

Народні засоби для зміцнення волосся допомагають практично завжди, якщо, звичайно, не використовувати фен, прасочку для укладки або взагалі кардинально не змінювати свій колір волосся.

Ми також підготували кілька простих порад, які надалі допоможуть вам підтримувати волосся у хорошому стані.

Порада № 1. Харчування

Необхідно вживати більше продуктів з вітамінами А, В, С і Е – це допоможе зробити волосся більш густим та здоровим. За потреби можете пропити курс спеціальних вітамінів для зміцнення та росту волосся.

Порада № 2. Не обтяжуйте волосся

Надлишок засобів для укладання волосся обтяжує його і робить недоглянутим. Намагайтеся не використовувати пінки і муси, а також лаки. Але, якщо ви все-таки не можете обійтися без них, то подумайте про те, щоб ця косметика підходила саме вашому типу волосся.

Порада № 3. Часте миття голови

Попри те, що існує безліч шампунів для щоденного використання, не потрібно щодня мити голову. Це завдає шкоди вашому волоссю, оскільки починає вироблятися більше шкірного жиру, і волосся стає жирним і негарним.

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