На пісенний конкурс Євробачення-2018 представляти Фінляндію поїде фінська поп-вокалістка Саара Софія Аалто. Дівчина вже знає, що таке бути фіналісткою. У 2016 році вона брала участь у The X Factor у Великобританії та дійшла до фіналу, в якому посіла другу сходинку конкурсу.

Того разу молода виконавиця заспівала пісну під назвою «Everybody wants to rule the world», яку у 80-х виконав гурт Tears for Fears.

Проте The X Factor’ом дівчина не обмежилася й продовжила активно брати участь у різних пісенних конкурсах. Зокрема, в Talent Suomi та The Voice of Finland. Однак далі другого місця їй так і не вдалося дійти. Чи отримає омріяну перемогу Саара цього разу – покаже час.

Наразі співачка має 5 власних альбомів і кілька дуетів із відомими виконавцями, такими як Адам Ламберт, Андреа Бочеллі, Хосе Каррерас та Роберт Уелс. Минулого року Саара отримала почесне звання людини року Фінляндії. А наступного року ввійде до складу наставників шоу X Factor Suomi у своїй країні.

Щодо особистого життя, то серце дівчини зайняте. Молода виконавиця зустрічається з хлопцем на ім’я Тем Ройванен.

На Евробачення-2018 від Азербайджану поїде Айсель Мамедова.