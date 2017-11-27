Без цензури: як живе десятка найкращих поза кухнею «МастерШеф»-7?

У вівторок, 28.11.2017, телеглядачів чекає 27 випуск «МастерШеф»-7. На 14-му тижні Дмитро Горовенко застане десятку найкращих зненацька, відкривши таємниці їхнього життя всій країні. Що ще ви побачите у свіжому випуску проекту – дізнайтеся у матеріалі!

На «МастерШеф»-7 залишилося лише десять кулінарів-аматорів. 14-й тиждень стане для них особливим, тим більше, розпочавшись з вельми цікавої події – до них у гості завітає Дмитро Горовенко. Учасники постануть перед глядачами в іншому образі – без цензури, гриму і навіть деяких речей. З якою метою суддя проекту постукає у двері кожного з них?

Знайдеться місце у 27 випуску проекту і… ревнощам! Чому приготування бургерів Женею закінчиться з’ясовуванням стосунків з Лізою? І чи не завадять емоції впоратися із завданням тижня?

Як судді випробовуватимуть кулінарів-аматорів «МастерШеф»-7? І хто опиниться під загрозою вильоту? Дивіться у вівторок, 28 листопада, о 20:00 у 27 випуску «МастерШеф»-7 на СТБ.

Відеоанонс 27 випуску проекту «МастерШеф»-7 дивіться просто зараз!

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