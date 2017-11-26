«Хата на тата»-6 випуск 12: як закінчиться історія про багатодітного батька

Вже завтра, 27 листопада, у випуску 12 «Хата на тата»-6 ви побачите продовження історії про багатодітного батька Валерія Грабовенка. Тиждень без дружини буде нестерпним не тільки для тата, а й для його п’яти дочок. Дівчата будуть у шоці від майбутніх завдань.

У минулому випуску ви дізналися, як Валерій Грабовенко впорався з графіком дружини. А завтра на тата чекає найскладніше – виконати всі завдання «Хата на тата»-6. Нелегко буде і дочкам Валери, адже їм доведеться тиждень прожити без гаджетів. Щоб полегшити страждання дівчаток, горе-батько відвезе їх на шопінг, про що дуже швидко пошкодує.

Чи зможе Валера відучити матюкатися 6-річну Владу і чи вдасться йому з 19-річної пацанки Лери виховати леді усього за кілька днів?

Дивіться випуск 12 «Хата на тата»-6 вже завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!