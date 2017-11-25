Готуючись до подорожі, одним із головних факторів, що визначає країну для поїздки, є візове питання. Для того щоб ви не витрачали багато часу на пошуки, ми зробили добірку країн, з якими Україна має безвізовий режим. Крім того, тут ви знайдете список країн, в яких візу отримують після прибуття, а також перелік країн, для яких візу необхідно оформлювати заздалегідь. Докладніше – в матеріалі.

Безвізові країни для України

Країни з обмеженим терміном перебування – до 90 днів:

Азербайджан

Албанія

Антигуа та Барбуда

Аргентина

Вірменія

Білорусь

Бразилія

Гаїті

Гватемала

Гондурас

Домініканська Республіка

Ізраїль

Казахстан

Киргизстан

Коста-Рика

Македонія

Молдова

Монголія

Намібія

Нікарагуа

Палестина

Панама

Парагвай

Російська Федерація

Сент-Кітс і Невіс

Таджикистан

Туреччина

Узбекистан

Чорногорія

Чилі

Еквадор

Країни з обмеженим терміном перебування – до 30 днів:

Боснія і Герцеговина

Бруней

Вануату

Індонезія

Катар

Малайзія

Свазіленд

Сербія

Сейшельські острови

Сант-Вінсент і Гренадини

Ямайка

Крім того, максимальний термін перебування в Барбадосі 28 днів, в Гонконзі (Китай) 14 днів, в Домініці 21 день, в Перу 183, а в Грузії 365.

Список безвізових країн для України в Європі

Хоча Рада міністрів Євросоюзу ухвалила рішення про надання Україні безвізового режиму 11 травня, фактично він запрацював 11 червня 2017 року. Зараз українці мають можливість відвідувати 34 європейські країни, не заморочуючись з оформленням візи. Всі ці країни ви можете відвідувати за наявності біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Безвізові країни Європи для України:

Австрія

Андорра

Бельгія

Болгарія

Ватикан

Угорщина

Німеччина

Греція

Данія

Іспанія

Італія

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Монако

Нідерланди

Польща

Португалія

Румунія

Сан-Марино

Словенія

Словаччина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швеція

Естонія

Норвегія

Швейцарія

Ісландія

Ліхтенштейн

Що потрібно знати про безвізовий режим з країнами Європи

Безвізовий режим діє тільки для короткострокових поїздок на період до 90 днів.

Для в’їзду в країни Шенгену обов’язково потрібен біометричний закордонний паспорт.

Після прибуття на пункті пропуску можуть запитати мету поїздки, а також скільки часу ви плануєте пробути в країні.

Також потрібно мати з собою документи, які підтвердять мету вашої поїздки. Це можуть бути запрошення від громадян цієї країни, квитки на заходи, бронювання готелю…

Крім того, безвізовий режим не дає права на працевлаштування!

Список країн, в яких українці отримують візу після прибуття

Список країн, в яких віза оформляється в аеропорту. Але для деяких країн це потрібно попередньо узгодити з імміграційною службою.

Бангладеш

Болівія

Бурунді

Бутан

В’єтнам

Гана

Гвінея-Бісау

Гренада

Джибуті

Єгипет

Замбія

Іран

Йорданія

Кабо-Верде

Коморські острови

Кувейт

Лаос

Ліван

Маврикій

Мадагаскар

Малі

Мальдіви

Макао

Мозамбік

Непал

Палау

Руанда

Сан-Томе

Суринам

Східний Тимор

Таїланд

Танзанія

Того

Тонга

Тувалу

Туніс

Уганда

Фіджі

Список країн, для в’їзду в які українцям потрібно отримувати електронну візу

Візи до країн зі списку оформлюються в режимі онлайн. Найчастіше це робиться на урядових сайтах або сайтах імміграційних служб країни, в яку плануєте візит. Копію електронної візи або її роздрукований варіант разом із паспортом доведеться пред’явити під час прикордонного контролю.

Австралія

Індія

Камбоджа

Кенія

Кот-д’Івуар

Мексика

Нова Зеландія

ОАЕ

Сенегал

Сент-Люсія

Шрі-Ланка

Читайте також: Вихідні на Новий Рік і Різдво 2018: скільки будуть відпочивати українці

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ.