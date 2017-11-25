«Один за всіх»-10: що чекає на глядачів у тринадцятому випуску

Уже завтра в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск гостросоціального проекту «Один за всіх»-10. Героям і гостям програми доведеться розібратися, як виникли стосунки між неповнолітньою дівчиною та чоловіком, дорослішим від неї майже на 10 років. Незважаючи на те що зараз Світлана знаходиться на 8-му місяці вагітності, зв’язок з коханим вона більше не підтримує. Що сталося і чому сім’я дівчини переконана, що їй загрожує небезпека? Докладніше – в матеріалі.

Героїнею свіжого випуску проекту «Один за всіх» стала 15-річна Світлана із Запорізької області. Сьогодні вона змушена переховуватися в іншому місті від 24-річного Еміля – батька своєї майбутньої дитини. За словами матері дівчини, хлопець протягом року знущався над її донькою, а за будь-які спроби покласти край жорстокому поводженню погрожував родині Світлани розправою. Свою поведінку Еміль виправдовує глибокими почуттями, які відчуває до неповнолітньої коханої та їхньої майбутньої дитині. Молодий чоловік категорично проти того, щоб його син ріс без батька, адже не з чуток знає, як це складно.

Чи вважає Світлана, що спілкування з Емілем здатне зашкодити їй? Чи є в тому, що трапилося, провина матері дівчини? Та чи готовий майбутній батько до кінця боротися за право побудувати щасливу сім’ю?

Дивіться вже завтра о 21:20 в 13 випуску «Один за всіх»-10

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