«Битва екстрасенсів»-17: з якими випробуваннями зустрінуться учасники в дев’ятому випуску

«Битва екстрасенсів»-17 випуск 9 вже завтра з’явиться на телеекранах. Наймістичніший проект країни продовжить дивувати глядачів шокуючими розслідуваннями, а також таємницями гостей, які учасники розкриють під час випробування. Цього разу ясновидцям доведеться не лише заглянути в долі героїнь програми, але і дати відповіді на підступні питання! Крім того, ясновидці розслідують таємничу історію двох дівчат. Детальніше – в матеріалі.

Учасники 17 сезону продовжують боротьбу за звання найсильнішого ясновидця країни. У першому випробуванні екстрасенси спробують з’ясувати, хто з чотирьох незнайомців втратив свою другу половинку. Однак мова піде зовсім не про амурні справи… Учасникам потрібно буде не тільки правильно відповісти на питання, а й визначити у чому підступ. Але чому Антон Гречишников відмовиться виходити на майданчик до героїв програми?

Після першого випробування екстрасенси розслідують таємничу історію двох дівчат. Юлія та Вікторія – кращі подруги, яких часто приймають за сестер. Вони настільки близькі, що розділили між собою не тільки радість і біди, але і один будинок. Однак останнім часом дівчата почали помічати, що їх життя дуже схожі. Спочатку це їх навіть тішило, адже мова йшла лише про невеличкі збіги. Але рік тому дзеркальність доль перетворилася на трагедію! Обидві дівчини овдовіли.

А незабаром померла сестра Вікторії. І Тепер Юлія, яка також має сестру, не знаходить собі місця. Учасникам «Битви екстрасенсів» доведеться не тільки з’ясувати хто винен у смерті молодих людей, а й врятувати від цієї долі молодшу сестру Юлії.

Чи зможуть екстрасенси допомогти дівчатам? Чи знайдуть підступ у завданнях? Що змусить плакати ведучу?

Дивіться вже завтра о 19:00 в дев’ятому випуску «Битви екстрасенсів» -17!