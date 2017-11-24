У суботу, 25 листопада телеканал СТБ покаже серіал «Червоні браслети». Це адаптація популярного каталонського проекту «Polseres vermelles», створенням якого займалися FILM.UA та АВК-продакшн.

Історія життя звичайних підлітків, яким хочеться жити, дружити, закохуватися. Натомість «Браслетам» доводиться швидше подорослішати, так як вони знають, що таке операційний стіл, метастази, смерть товаришів, але їм потрібно прожити це лікарняне життя і йти далі, жити серед здорових людей нарівні з ними. За сюжетом 14-річний Олег, який вже два роки лікується від раку, вирішує організувати в лікарні компанію, команду, бригаду – клан. У хлопця є рецепт ідеального клану: в його складі обов’язково повинні бути: лідер, другий лідер (той, хто міг би стати лідером за відсутності такого), незамінний (той, без кого клан перестав би існувати), розумник, красень і дівчисько. За кілька днів Олег створює банду «Червоні браслети», і життя всіх її учасників змінюється, як і вони самі.

«У нас така тема, в якій можна потонути. Ми свідомо уникаємо всього, що могло б вибити в сльозу у глядача або тим більше викликати шок. Ми намагаємося зберегти легкість, ненав’язливість по відношенню до глядача», – коментує режисер фільму і співавтор сценарію Наталія Мещанінова. Автор сценарію іспанських «Браслетів» і головний ідеолог проекту Альберт Еспіноза, як і його герої, в дитячому віці втратив ногу під час лікування раку. Дитиною він провів багато часу в лікарні, і історію «браслетів» написав за власними спогадами. Каталонський серіал Polseres Vermelles вийшов на екрани в 2011 році і пережив вже дев’ять адаптацій по всьому світу. У лютому 2014 року стартувала прем’єра італійської адаптації, а в вересні відбулася прем’єра американської версії, виконавчим продюсером якої став Стівен Спілберг.

Не пропустіть у суботу з 07:00 до 19:00 всі серії серіалу «Червоні браслети» на СТБ.

