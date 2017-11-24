На роботу ми ходимо п’ять днів на тиждень, і навіть увечері нам рідко коли вдається відпочити – потрібно купити продуктів, приготувати вечерю, зайнятися прибиранням та іншими домашніми клопотами. Тому свої законні вихідні варто провести так, щоб позитивного заряду енергії вистачило до наступних суботи-неділі. Редакція сайту СТБ підготувала для вас афішу заходів, куди можна піти на вихідних 25–26 листопада.

Виставка «Зле дівча та дещо ще» Дмитра Гапчинського

Обмеження за віком: 18+

З 25 листопада

Gapchinska Art Studio, вул. Михайлівська, 16

Кожен українець знайомий з творчістю сім’ї Гапчинських. Цього року свою нову колекцію глядачам представить чоловік Євгенії Дмитро. Його виставка «Зле дівча та дещо ще» допоможе вам ближче познайомитися з сучасним українським мистецтвом. Ви з головою поринете у творчий світ художника, наповнений яскравими емоціями та новими картинами. По-справжньому цікава експозиція, місцями навіть інтимна, точно нікого не залишить байдужим.

«Антистрес Фест 2017»

25 листопада, початок о 12:00

ТРЦ «Мармелад»

«Антистрес Фест» оголошує реванш осінній депресії! У ТРЦ «Мармелад» всі охочі зможуть спробувати різні варіанти боротьби з поганим настроєм – від занять йоги до биття посуду. Це хороша можливість зарядитися позитивною енергією та набратися сил для нового робочого тижня.

У програмі вас чекає: биття тарілок, кілометри солодкої вати, гра на барабанах. Ви також зможете взяти участь у боях подушками, вийти із зони комфорту, отримати поради від психологів, зайнятися йогою та медитацією, розслабитися завдяки арт-терапії та багато іншого.

Чорний маркет на «Всі. Свої»

24–26 листопада 10:00–20:00

вул. Десятинна, 12

З нагоди Чорної п’ятниці маркет «Всі. Свої» закликає жителів столиці на колосальний розпродаж! Вас чекає великий вибір верхнього одягу, взуття, шапок і шарфів, рукавичок, світшотів тощо за дуже великими знижками.

На чорному маркеті є всі зручності для гостей, тематична зона, 50 примірочних і 100 дзеркал, а також вільний доступ до Wi-Fi. Всі на шопінг! Беріть близьких, рідних, друзів і поспішайте оновити свій гардероб.

Виставка «Уявний путівник. Японія» в «Мистецькому Арсеналі»

9 листопада – 17 грудня

11:00–20:00

Ціна квитка: 60 ​​грн

Сотні художників і поетів створили мільйони полотен, написали цілі легенди і пісні про цю загадкову країну. На виставці представлено роботи японських художників, експонати з провідних українських музеїв і приватних колекцій. Це полотна, поезія, сучасне мистецтво. Ви побачите китайсько-японську спадщину з характерними місцевими традиціями, зможете ознайомитися з іншими течіями, такими як yamato-e та emakimono, а також з найпопулярнішим стилем японського мистецтва ukiyo. Все це ви побачите на виставці «Уявний путівник. Японія».

У кінотеатрі «Київ» фільм-виставка «Вінсент Ван Гог – Новий погляд»

25 листопада

Ціна квитка: 150 грн

Фільм підготовлено до 125-річчя від дня смерті одного з найгеніальніших художників усіх часів. Глядачі заново зануряться в багатющу колекцію робіт визнаного живописця, а також дізнаються про нові дослідження творчості нідерландського художника, проведені співробітниками Музею Ван Гога.

Незважаючи на те що трагічну історію Ван Гога знають практично всі, режисерам фільму все-таки вдається розкрити невідомі подробиці створення легендарних полотен. Глядачі зануряться в той час, коли починали зароджуватися художні напрями і бурхливе життя художників 20 століття дало виток для розвитку нового живопису.

Фільм показаний англійською мовою з українськими субтитрами.

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