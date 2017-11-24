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Телеканал СТБ / Куди піти в Києві на вихідних 25–26 листопада

Куди піти в Києві на вихідних 25–26 листопада

Телеканал СТБ

На роботу ми ходимо п’ять днів на тиждень, і навіть увечері нам рідко коли вдається відпочити потрібно купити продуктів, приготувати вечерю, зайнятися прибиранням та іншими домашніми клопотами. Тому свої законні вихідні варто провести так, щоб позитивного заряду енергії вистачило до наступних суботи-неділі. Редакція сайту СТБ підготувала для вас афішу заходів, куди можна піти на вихідних 2526 листопада.

Виставка «Зле дівча та дещо ще» Дмитра Гапчинського

Обмеження за віком: 18+

З 25 листопада

Gapchinska Art Studio, вул. Михайлівська, 16

Кожен українець знайомий з творчістю сім’ї Гапчинських. Цього року свою нову колекцію глядачам представить чоловік Євгенії Дмитро. Його виставка «Зле дівча та дещо ще» допоможе вам ближче познайомитися з сучасним українським мистецтвом. Ви з головою поринете у творчий світ художника, наповнений яскравими емоціями та новими картинами. По-справжньому цікава експозиція, місцями навіть інтимна, точно нікого не залишить байдужим.photo5240207010379704633

«Антистрес Фест 2017»

25 листопада, початок о 12:00

ТРЦ «Мармелад»

«Антистрес Фест» оголошує реванш осінній депресії! У ТРЦ «Мармелад» всі охочі зможуть спробувати різні варіанти боротьби з поганим настроєм від занять йоги до биття посуду. Це хороша можливість зарядитися позитивною енергією та набратися сил для нового робочого тижня.

У програмі вас чекає: биття тарілок, кілометри солодкої вати, гра на барабанах. Ви також зможете взяти участь у боях подушками, вийти із зони комфорту, отримати поради від психологів, зайнятися йогою та медитацією, розслабитися завдяки арт-терапії та багато іншого.

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Чорний маркет на «Всі. Свої»

2426 листопада 10:0020:00

вул. Десятинна, 12

З нагоди Чорної п’ятниці маркет «Всі. Свої» закликає жителів столиці на колосальний розпродаж! Вас чекає великий вибір верхнього одягу, взуття, шапок і шарфів, рукавичок, світшотів тощо за дуже великими знижками.

На чорному маркеті є всі зручності для гостей, тематична зона, 50 примірочних і 100 дзеркал, а також вільний доступ до Wi-Fi. Всі на шопінг! Беріть близьких, рідних, друзів і поспішайте оновити свій гардероб.

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Виставка «Уявний путівник. Японія» в «Мистецькому Арсеналі»

9 листопада 17 грудня

11:0020:00

Ціна квитка: 60 ​​грн

Сотні художників і поетів створили мільйони полотен, написали цілі легенди і пісні про цю загадкову країну. На виставці представлено роботи японських художників, експонати з провідних українських музеїв і приватних колекцій. Це полотна, поезія, сучасне мистецтво. Ви побачите китайсько-японську спадщину з характерними місцевими традиціями, зможете ознайомитися з іншими течіями, такими як yamato-e та emakimono, а також з найпопулярнішим стилем японського мистецтва ukiyo. Все це ви побачите на виставці «Уявний путівник. Японія».

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У кінотеатрі «Київ» фільм-виставка «Вінсент Ван Гог Новий погляд»

25 листопада

Ціна квитка: 150 грн

Фільм підготовлено до 125-річчя від дня смерті одного з найгеніальніших художників усіх часів. Глядачі заново зануряться в багатющу колекцію робіт визнаного живописця, а також дізнаються про нові дослідження творчості нідерландського художника, проведені співробітниками Музею Ван Гога.

Незважаючи на те що трагічну історію Ван Гога знають практично всі, режисерам фільму все-таки вдається розкрити невідомі подробиці створення легендарних полотен. Глядачі зануряться в той час, коли починали зароджуватися художні напрями і бурхливе життя художників 20 століття дало виток для розвитку нового живопису.

Фільм показаний англійською мовою з українськими субтитрами.photo5240207010379704637

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