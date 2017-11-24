«Х-фактор»-8 випуск 13: на третьому прямому ефірі прозвучать ліричні українські пісні

Вже завтра, 25.11.2017, глядачі побачать випуск 13 «Х-фактор»-8! Третій прямий ефір буде присвячений ліричній українській музиці, а зірковим гостем шоу стане гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Цей суботній вечір Х буде ліричним. Десять найкращих фіналістів «Х-фактор»-8 підготують зворушливі композиції українською мовою і спробують достукатися до кожного серця. Запальний гурт «Каблуками по брусчатке» здивує чуттєвим виконанням, а рокери «Yurcash» по-новому представлять народну пісню.

Також на третьому прямому ефірі виступлять яскраві учасники сьомого сезону – гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Хлопці виконають два хіта – «Тону» і «Най би вже весна».

Хто ж розпрощається з мрією назавжди та покине шоу?

Дивіться завтра, 25 листопада, третій прямий ефір «Х-фактор»-8 о 19:00 на телеканалі СТБ!