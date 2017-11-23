«Сюрприз, сюрприз!»: за що Настя Каменських подякує сміливій школярці

У п’ятницю, 24.11.2017, «Сюрприз, сюрприз!» продовжить найдобрішу традицію цієї осені – нагороджувати душевних українців, які заслуговують втілення мрії. Частиною проекту також стане артистка, суддя вокального шоу «Х-фактор»-8 Настя Каменських. За що зіркова красуня подякує юній школярці? З якими героями познайомить тринадцятий випуск проекту? Дізнайтеся зараз!

Не замислюючись про подяку або власну безпеку, герої «Сюрприз, сюрприз!» роблять неможливе, аби допомогти тому, кому це необхідно. Наприклад, маленька Настя прийняла рішення за секунду, коли побачила, що маленьке цуценя опинилося в окропі. Вона врятувала друга своїми руками, а також… дістала глузування і знущання однокласників. За сміливий вчинок їй подякує Настя Каменських! Який неймовірний подарунок чекає директора інтернату, який став батьком для 140 дітей? Чим винагородиться справжня чоловіча дружба, витримана часом і складними обставинами? Яка мрія відважного таксиста втілиться у життя? І що подарують священикові, який викладає айкідо?

Не проґавте випуск найдобрішого проекту країни «Сюрприз, сюрприз!» 24.11.2017, о 20:00 на СТБ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ