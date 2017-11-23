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Телеканал СТБ / DZIDZIO – «Вихідний»: прем’єра кліпу для тих, хто хоче відпочити

DZIDZIO – «Вихідний»: прем’єра кліпу для тих, хто хоче відпочити

Телеканал СТБ

Найпозитивніший український артист DZIDZIO представив кліп на пісню «Вихідний». Ідея створення цього відео традиційно належить самому музиканту. На це його надихнули пошуки графічного дизайнера, які він раніше оголосив у своїх соцмережах.1

Режисером нового кліпу DZIDZIO є Леонід Колосовський. Це перша спільна робота артиста та кліпмейкера, але їм це не завадило порозумітися та потоваришувати з перших хвилин знайомства.

В основі сюжету лежить історія про талановитого та креативного дизайнера, який любить трохи побайдикувати, і відкладає важливі замовлення до самого дедлайну. В той час, поки він відпочиває і розважається вдома, в офісі вся команда креативної агенції на чолі з Шефом проводить «мозковий штурм» і намагається виконати термінове завдання від дуже серйозного замовника. Але без Дзідзя їм це ніяк не вдається.

У кліпі «Вихідний» Дзідзьо вперше покаже нових учасників гурту – Аґруса та Румбамбара. Крім того, у ролі Шефа у кліпі вперше знявся справжній продюсер DZIDZIO – Анатолій Безух.

Зйомки тривали близько 30 годин, а декорації кімнат та офісу спеціально будували 3 дні.

Як вирішиться ця ситуація – дивіться у кліпі DZIDZIO «Вихідний»: