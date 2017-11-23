Найпозитивніший український артист DZIDZIO представив кліп на пісню «Вихідний». Ідея створення цього відео традиційно належить самому музиканту. На це його надихнули пошуки графічного дизайнера, які він раніше оголосив у своїх соцмережах.

Режисером нового кліпу DZIDZIO є Леонід Колосовський. Це перша спільна робота артиста та кліпмейкера, але їм це не завадило порозумітися та потоваришувати з перших хвилин знайомства.

В основі сюжету лежить історія про талановитого та креативного дизайнера, який любить трохи побайдикувати, і відкладає важливі замовлення до самого дедлайну. В той час, поки він відпочиває і розважається вдома, в офісі вся команда креативної агенції на чолі з Шефом проводить «мозковий штурм» і намагається виконати термінове завдання від дуже серйозного замовника. Але без Дзідзя їм це ніяк не вдається.

У кліпі «Вихідний» Дзідзьо вперше покаже нових учасників гурту – Аґруса та Румбамбара. Крім того, у ролі Шефа у кліпі вперше знявся справжній продюсер DZIDZIO – Анатолій Безух.

Зйомки тривали близько 30 годин, а декорації кімнат та офісу спеціально будували 3 дні.

Як вирішиться ця ситуація – дивіться у кліпі DZIDZIO «Вихідний»: