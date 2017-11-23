З 16 грудня в «Концерт-холі ВДНГ» вже традиційно проходитиме різдвяне 3D-шоу для всієї родини «Вартові Мрій» від телеканалу СТБ і компанії StarLight Entertainment.

Найталановитіші танцюристи, акробати, гімнасти – фіналісти популярних телевізійних талант-шоу – знову зберуться на одній сцені. А сучасні 3D-технології дадуть можливість кожному глядачеві з головою зануритися в чари доброї різдвяної казки. Головним хореографом-постановником шоу в цьому році став Євген Кот. Він також виконає на сцені роль головного лиходія – Дракона. Ідея «Вартових Мрій» належить режисерові Костянтину Томільченку і директору творчого об’єднання СТБ Талі Онищук.

«Це найкращий танцювальний спектакль з елементами 3D, який був поставлений в Україні, – впевнений Євген Кот. – Я чув дуже багато захоплених відгуків зірок, які відвідали «Вартові Мрій», та людей, які подивилися наше шоу після того, як побували на різдвяних шоу за кордоном. Більш того, деякі наші іноземні колеги не можуть повірити в те, що шоу зроблено в Україні! А це насправді так: ми самі придумали цю казку та її героїв, самі її поставили, розробили декорації та спецефекти».

В основі сюжету лежить історія бездомного хлопчика Макса, який напередодні Різдва зустрічає чарівного Кота – Охоронця Мрії. Разом вони везуть чарівну зірку, долаючи безліч труднощів, адже її хоче викрасти злий Дракон. Дорогою вони зустрічають добрих фей і могутніх рогатигрів, які допомагають їм зберегти зірку від лиходія.

Саундтрек до проекту СТБ написав Дмитро Шуров, музикант і соліст Pianoboy.

Цього року головну роль виконуватимуть відразу два юні таланти: 11-річний Микита Малакі (учасник «Танцюють всі!»-9) і 12-річний Влад Святий (фіналіст «Україна має талант. Діти»-2). Юні артисти по черзі втілюватимуть на сцені образ головного героя Макса.

Різдвяне 3D-шоу «Вартові Мрій» проходитиме з 16 грудня по 14 січня в Києві у «Концерт-холі ВДНГ» (пр-т Академіка Глушкова, 1).