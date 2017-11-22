«Зважені та щасливі»-7: з якими випробуваннями зустрінуться учасники в тринадцятому випуску

«Зважені та щасливі»-7 випуск 13 вже завтра з’явиться на телеекранах. Тиждень розпочнеться з приємної для учасників новини. Пари нарешті зможуть змінити спортивну форму на вишукане вбрання, адже на них чекатиме День краси! Але не все так просто… Щоб отримати бажане, парам доведеться докласти максимум зусиль! Адже те, як вони будуть виглядати – безпосередньо залежить від випробування! Детальніше – в матеріалі.

Умови випробування чоловіки та жінки почують окремо одне від одного. Учасникам доведеться обрати один з чотирьох стилів (джаз, рок, диско, рок-н-рол) не домовляючись зі своєю половинкою. Але це ще не все! Кожен з учасників повинен запам’ятати по три атрибути обраного стилю, доплисти на хитких платформах до середини озера та одягнути відповідний атрибут на свого партнера. Чи співпаде стиль у Марти та Андрія? Чи зможе Максим подолати свій страх глибини заради жаданого наряду для коханої? Кому вдасться заробити бонус до зважування?

Ну і звичайно ж – фантастичний День краси, на якому сюрпризом для учасників стануть не тільки нові образи одне одного, а й зустріч з рідними. У мами Руслани перехопить подих, адже її донька вже давно не була такою стрункою. Максим вперше в житті почує від батька слова захоплення. Донька Наталі не повірить своїм очам, коли побачить причепурену маму, скинути 30 кілограмів. А Андрій Марнауз не стримає сліз, коли після 3-місячної розлуки нарешті побачить свою донечку!

Тиждень перевтілень! Дивіться вже завтра о 20:00 на СТБ

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