Настя Каменських (NK) написала пісню українською мовою для співачки RUTA

Судья «Х-фактор»-8 Настя Каменських, яка нещодавно заявила про старт сольної кар’єри під сценічним ім’ям NK, написала пісню українською мовою під назвою «Очі» для співачки RUTA, колишньої бек-вокалістки відомого гурту «Потап і Настя» Євгенії Червоножко.

Женя вирішила розпочати сольну кар’єру ще влітку, першим кроком до чого стала участь у вокальному шоу «Х-фактор», у 8 сезоні якого суддею та наставницею стала саме Настя Каменських.

«Я давно писала пісні як українською, так і англійською, але раніше не була готова їх випустити. І ось цей час настав: прекрасна вокалістка, талановитий саунд-продюсер, і я відчула, що зараз саме той момент. Для мене це новий творчий досвід – публічно виступити у ролі автора пісні і, знаєте, мені дуже сподобалось. Українська звучить настільки щиро та м’яко, тим паче у виконанні такої талановитої співачки як RUTA. Це однозначно пісня для душі!», – зазначила Настя Каменських.

Разом з тим, на шоу також утворився творчий союз Жені (RUTA) та Анни Корсун (MARUV), ще однієї учасниці шоу «Х-фактор»-8.

«Знаєте, коли три жінки беруться за створення пісні, виникає магія. Я щиро вдячна нереально талановитій співачці Насті Каменських за такий проникливий текст, MARUV за ніжну та водночас містичну мелодію, що вабить, немов це пісня таємничих сирен. Сподіваюсь, що слухачам сподобаються наші «Очі», – додала виконавиця пісні RUTA.

Слухайте пісню «Очі» прямо зараз!