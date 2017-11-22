Кожен з нас мріє завжди залишатися молодим та красивим, але, на жаль, час дає про себе знати. З віком на обличчі з’являються зморшки, а шкіра втрачає свою еластичність. Це свідчить насамперед про нестачу в організмі колагену. Про те, що таке колаген, яке значення він має для шкіри, як поліпшити його вироблення, а також які продукти та процедури можуть повернути шкірі молодість та красу – читайте в матеріалі.

Що таке колаген?

Колаген – це основний структурний і найпоширеніший білок, який міститься в сполучній тканині.

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Що колаген значить для шкіри?

Колаген (від грецького «колла» – клей) – життєво важливий елемент для підтримки молодості шкіри та її підтягнутого стану. З віком шкіра втрачає свою пружність, і відбувається це також і тому, що в організмі знижується рівень колагену.

Що впливає на зниження рівня колагену?

На зниження рівня цього білка може впливати не лише вік, а й зовнішні фактори: сонячне та ультрафіолетове випромінювання, куріння, зловживання борошняними виробами та іншими солодощами, копченостями, сіллю та фаст-фудом. Тому якщо ви хочете, щоб ваша шкіра сяяла та виглядала молодо, захищайте її від впливу ультрафіолету, харчуйтеся правильно, займайтеся спортом.

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Які процедури сприяють виробленню колагену?

Підвищити рівень колагену в організмі можна за допомогою пілінгу. Завдяки цій процедурі ви видаляєте відмерлі клітини, на місці яких утворюються нові, а отже, рівень колагену зростає. Важливо робити його регулярно.

Також хорошим способом збільшити кількість колагену може бути контрастний душ для шкіри обличчя та повік. Ідеальною в цьому випадку буде кріотерапія (умивання льодом).

Які продукти сприяють виробленню колагену?

Слід зазначити, що вироблення колагену стимулюють залізо, цинк, мідь, вітамін C та амінокислоти. Постарайтеся замінювати ранкову каву соком або зеленим чаєм, їжте багаті на клітковину каші, яйця, печінку, м’ясо птиці, рибу, свіжі фрукти та овочі. Крім того, рекомендуємо включити у свій раціон морепродукти та льняну олію. Все це не лише заповнить нестачу колагену в організмі, а й посприяє зміцненню зору та здоров’ю очей.

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