Маша Єфросініна, ведуча телепередачі «Сюрприз, сюрприз!» і засновник Charity Weekend, спільно з благодійним фондом «Твоя опора» і компанією «Нова пошта» закликає взяти участь у щорічній акції «1000 подарунків до Нового року». В рамках проекту кожен має можливість спробувати себе в ролі Діда Мороза і здійснити мрію дитини з дитячого будинку.
Цього року надіслати подарунки можна дітям з 12-ти інтернатів різних куточків України. Маленькі вихованці цих дитячих будинків вже написали свої листи Дідусеві Морозу, в яких поділилися найзаповітнішими мріями. Нехай забезпечити кожну покинуту дитину люблячої сім’єю ми не можемо, проте в наших силах подарувати їй радість, відчуття свята і віру в дива.
Про початок доброї акції оголосила на своїй сторінці в Instagram Маша Єфросініна.
Ура!!! Пришло время нашей самой доброй и волшебной ежегодной акции “1000 подарков к Новому году”! Количество наших подопечных выросло уже до 12 детских домов! И мы хотим, чтобы детки не теряли веру в сказку! Акция прекрасна тем, что мы с вами имеем возможность подарить детворе то, что они сами заказали- они ведь написали письма Деду Морозу😉 На сайте фонда @tvoyaopora ( или по ссылке у меня в профиле) Вы найдёте все списки- там прямо можно забронировать подарок, следовать инструкции ( она очень простая) и наш постоянный партнёр @novaposhta.official доставит его адресату! Одно могу сказать, то , как радуются дети , раскрывая коробки, не описать никакими словами!!! #помогатьлегко #чужихдетейнебывает #1000подарковкновомугоду
Зробити так, щоб вранці 1-го січня під ялинкою на дитину чекав омріяний подарунок, дуже просто. Достатньо перейти на сайт фонду «Твоя опора», обрати зі списку, що саме і кому ви хочете купити, забронювати подарунок, а потім протягом 3-х днів абсолютно безкоштовно надіслати його «Новою поштою» за зазначеною адресою. Немає часу? Зробіть благодійний внесок, і волонтери фонду придбають потрібний подарунок замість вас.
Незважаючи на те що офіційно акція «1000 подарунків до Нового року» триватиме до 16 грудня, ми радимо поквапитися. Усього за перші два дні охочі відчути себе чарівником забронювали понад 800 подарунків!
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