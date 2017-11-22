Маша Єфросініна, ведуча телепередачі «Сюрприз, сюрприз!» і засновник Charity Weekend, спільно з благодійним фондом «Твоя опора» і компанією «Нова пошта» закликає взяти участь у щорічній акції «1000 подарунків до Нового року». В рамках проекту кожен має можливість спробувати себе в ролі Діда Мороза і здійснити мрію дитини з дитячого будинку.

Цього року надіслати подарунки можна дітям з 12-ти інтернатів різних куточків України. Маленькі вихованці цих дитячих будинків вже написали свої листи Дідусеві Морозу, в яких поділилися найзаповітнішими мріями. Нехай забезпечити кожну покинуту дитину люблячої сім’єю ми не можемо, проте в наших силах подарувати їй радість, відчуття свята і віру в дива.

Про початок доброї акції оголосила на своїй сторінці в Instagram Маша Єфросініна.

Зробити так, щоб вранці 1-го січня під ялинкою на дитину чекав омріяний подарунок, дуже просто. Достатньо перейти на сайт фонду «Твоя опора», обрати зі списку, що саме і кому ви хочете купити, забронювати подарунок, а потім протягом 3-х днів абсолютно безкоштовно надіслати його «Новою поштою» за зазначеною адресою. Немає часу? Зробіть благодійний внесок, і волонтери фонду придбають потрібний подарунок замість вас.

Незважаючи на те що офіційно акція «1000 подарунків до Нового року» триватиме до 16 грудня, ми радимо поквапитися. Усього за перші два дні охочі відчути себе чарівником забронювали понад 800 подарунків!

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