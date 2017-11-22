Ми раніше вже писали про такі чоловічі свята, як День захисника України і Міжнародний чоловічий день, але попереду ще одна, не менш важлива подія. Це День синів, який щороку відзначається 22 листопада в багатьох країнах світу. Історія свята невідома, але тим не менш протягом багатьох років сім’ї вітають і балують своїх синів цього дня. Зрештою, це чудовий привід об’єднати покоління та згадати про сімейні цінності.

Гарні привітання до Дня синів у віршах

Дорогий синочок мій, рідний і красивий,

Хочу я, щоб все життя був такий щасливий,

І розумний, роботящий, ніжний і привітний,

Терпеливий до людей і душею світлий!

У навчанні і роботі все було, як треба,

А в душі буяла цвітом доброта від неба,

Хай Господь тебе боронить від біди і горя,

А щасливих днів хай буде наче крапель в морі!

Добре, що доля дала мені сина,

Ти дуже гарна та чуйна людина,

Радість моя, джерело доброти,

Я дуже рада, що є в мене ти.

Любий, хай щастя в твій дім завітає,

Поруч живе, від турбот захищає,

Хай неодмінно тобі все вдається,

Віра й любов твоє радують серце!

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім’ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім’ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо.

Теплі батьківські слова

Синкові на свято!

Щастя, успіху в житті

Буде хай багато!

Стань успішним і будуй

Ти кар’єру й хату.

І сім’ю не забувай,

Рідних маму з татом.

Гарні привітання до Дня синів у прозі

Сьогодні особливий день для всіх батьків хлопчиків – День синів! Хочеться від щирого серця привітати сім’ї, в яких підростають наші шибеники і майбутні захисники! Бажаємо вам порозуміння і терпіння в їх вихованні, щасливо проведеного часу разом, побільше радісних подій і поменше сімейних негараздів!

Вітаємо з Днем синів! Бажаємо завжди залишатися добрим і люблячим сином, щиро поважати батьків і надавати їм свою підтримку, обирати вірний шлях у своєму житті та легко вирішувати будь-яку проблему.

Вітаємо зі святом – Днем синів! Бажаємо, щоб ваші діти, такі рідні та кохані, були щасливі, успішні, здорові, гарні, талановиті та самостійні. Нехай ваші батьківські серця переповнює гордість і любов! Щастя вашим сім’ям і достатку в дім!

Дорогі сини, ось і настав той день, коли батьки ще раз хочуть вам сказати про свою любов. Ви ростете непомітно, стаєте мужніми, самостійними чоловіками, батьками, але для тата і мами назавжди залишаєтеся дітьми. Нехай у ваших серцях завжди живе любов і повага до рідних, які пишаються вами і люблять просто за те, що ви є.

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