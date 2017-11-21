21 листопада кожного року відзначається Всесвітній день телебачення. У 1996 році це свято заснувала ООН, щоб привернути увагу до ролі телебачення як потужного інструменту для просування ідей миру, безпеки, розвитку та культурного обміну. Нижче 10 цікавих фактів про телебачення, які мало хто знає.

CNN

Цей американський канал став першим, по якому цілодобово почали віщати новини. Аудиторія СNN налічує понад мільярд глядачів у всьому світі.

Перша реклама на телебаченні

1 липня 1941 року на американському телебаченні було показано перший платний рекламний ролик. Замовнику – годинниковій фірмі Bulova Watch Company – ця реклама обійшлася в 9 доларів (включаючи створення самого ролика).



Мильні опери

Перші «мильні опери» з’явилися в 1930-х роках на американському радіо. Свою назву вони отримали завдяки спонсорам – компаніям, що виробляють миючі засоби. Пізніше назва «мильні опери» перекочувала і на телебачення.

Дороговказне світло

Саме цей американськи серіал (а не «Санта-Барбара») є найдовшим в історії. Його 12762 серії, починаючи з 1952 року, дивилися кілька поколінь телеглядачів.

Діти та телебачення

Піонер електронного телебачення Філо Тейлор Фарнсуорт забороняв дітям дивитися ТБ: «Там немає нічого такого, що варто було б побачити».

Прихована реклама

У Норвегії заборонено використовувати продакт-плейсмент (неявну рекламу, в якій герої фільмів та різних програм користуються продуктами, які мають реальні комерційні аналоги).

Освітнє телебачення

З тих пір, як серіали про роботу поліції набули популярності, злочинці навчилися краще замітати сліди своїх злочинів. У криміналістиці це називають «ефект CSI».

Смерть в прямому ефірі

У 1974 році телеведуча Крістін Чаббак оголосила під час прямої трансляції, що відповідно до політики «Каналу 40», яка передбачає якомога більше крові та кишок у прямому ефірі, телеглядачам вперше буде продемонстровано самогубство. Потім вона витягла пістолет та наклала на себе руки, вистріливши в голову.

ВВС

У Великобританії люди, у яких є телевізор, повинні платити телевізійний податок у розмірі $ 230 на підтримку ВВС.

Життя та телебачення

В середньому кожна людина витрачає 15 років життя на перегляд телебачення.



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