Варіанти щоденного макіяжу: топ-5 денних образів

Збираючись вранці на роботу або навчання, не кожна дівчина готова витратити багато часу на створення свого make-up. На думку експертів, щоденний макіяж повинен займати не більше 10–15 хвилин. Також варто використовувати пастельні та натуральні відтінки, які підкреслять привабливі риси зовнішності та приховають недоліки обличчя. Ми підготували ТОП-5 варіантів денного макіяжу, на який ви витратите мінімум часу, але при цьому матимете чарівний вигляд.

Щоденний макіяж з акцентом на губи

Червона помада завжди в тренді. Її можна використовувати не лише для вечірніх заходів, а й сміливо в університет або на роботу. Але варто пам’ятати, що в денному макіяжі потрібно робити акцент на чомусь одному – це губи або очі. Залежно від кольору шкіри необхідно правильно підбирати відтінки помади, для смаглявої більше підійдуть приглушені тони стиглої вишні, а якщо ви дівчина зі світлим тоном шкіри, то рожева палітра кольорів ідеально підійде для вас.

Денний макіяж очей

Якщо вирішили віддати свій голос за макіяж з акцентом на очі, то вам знадобитися всього дві речі – олівець і тіні. Не забувайте, що такий make-up не повинен виглядати вульгарно і зухвало. Краще зробити невеликий контур навколо очей за допомогою чорного олівця і нанести тіні нейтральних тонів, це буде більш органічно і природно виглядати.

Натуральний денний макіяж

Такий легкий варіант макіяжу чудово підійде як для навчання, роботи, так і для прогулянки. Легкий тон шкіри обличчя, трохи рум’ян на щоках і ніжний блиск – все разом буде виглядати дуже натурально. З таким щоденним макіяжем ваше обличчя буде завжди свіжим і відпочилим.

Нюдова помада в повсякденному макіяжі

Урізноманітнити ваш макіяж допоможе нюдова помада. Відтінки її можуть варіювати від ніжно-рожевого до темно-коричневого кольору. Потрібно бути обережним, вибираючи таку помаду. Ідеально вона підійде для смаглявих дівчат, а ось власницям світлої шкіри слід вибирати нюдові помади з рожевим відтінком.

Стрілки на повіках в макіяжі

Для щоденного макіяжу добре підійдуть стрілки, які підкреслюють повіки. Це повинні бути не величезні чорні стрілки, які підходять для вечірнього макіяжу. Краще навести тільки верхню повіку і доповнити її тушшю. Акуратно промальовані стрілки доповнять ваш ніжний та елегантний образ.

Користуючись нашою добіркою, ви легко зможете створити неповторний образ за лічені хвилини. А який повсякденний макіяж використовуєте ви?

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