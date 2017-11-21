Яке модне фарбування 2017 вибрати, щоб бути в тренді та виглядати чарівно? Одними з головних б’юті-трендів у фарбуванні 2017 року залишається освітлення. Результати можуть бути схожими, а ось техніки абсолютно різними. Дивіться нашу фотодобірку в матеріалі!

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Сомбре та омбре. Уже не перший рік омбре знаходиться на піку популярності, у цьому ж сезоні його змінює сомбре. Ця техніка фарбування відрізняється від попередньої своєю натуральністю, плавністю переходу кольору та нанесенням. Використовуються кілька відтінків, які створюють ефект легкого сонячного відблиску та освіжають образ.

Не менш популярною 2017 року залишається техніка фарбування шатуш. Цей варіант також дозволить вам створити ефект вигорілого волосся. Кілька відтінків можуть наноситися як на кінчики, так і на окремі пасма по всій довжині локонів.

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Техніка балаяж стає ще популярнішою, збираючи захоплені відгуки всіх модниць. Стилісти переконують, що такий варіант виглядатиме чудово і на довгому волоссі, і на короткій стрижці. Цей спосіб фарбування вважається більш лагіднішим, перукар не використовує фольгу, а також працює з верхнім шаром локонів. Майстер «вільною рукою» освітлює прядки, ніби «мете» пензликом по волоссю.

Справжнім трендом у 2017 році стає техніка фарбування брюнеток «тигрове око». Вона поєднує у собі теплі карамельні та шоколадні відтінки, шовковисту структуру і зачаровує своїм блиском.

Babylights також славиться висвітленням локонів. Завдяки цій техніці майстер створює максимально природний образ. Освітлюються кінчики волосся та зона навколо обличчя, ніби вигорілі пасма на сонечку в дітей. Якщо техніка виконана професійно, від натурального вигорання фарбування не відрізнити!

Якщо ви не прихильниця освітлення окремих пасм, у трендах 2017 року залишаються актуальними натуральні відтінки, насичено шоколадний колір, холодний та класичний блонд, металік, мідний та різні відтінювання основного кольору.

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Сміливо експериментуйте, створюючи свій ідеальний образ!