Сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності та Свободи, який об’єднав дві доленосні події в історії нашої країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію гідності 2013 року. Мета свята – не тільки вшанувати патріотизм і мужність українців, які не побоялися стати на захист демократії, а й розповісти наступним поколінням про те, як люди боролися за свої права та національну гордість.

Помаранчева революція в Україні

22 листопада 2004 – початок Помаранчевої революції в Україні. Вона почалася після оголошення Центральною виборчою комісією фальсифікованих результатів другого туру президентських виборів. Люди вийшли на Майдан і домоглися перегляду результатів і призначення повторних виборів. Через рік чинний на той час президент України Віктор Ющенко заснував свято – День свободи.

Революція гідності 2013 року

У листопаді 2013 року українці знову вийшли на Майдан. Їх обурення викликало те, що тодішній президент Віктор Янукович не підписав угоду про асоціацію України з ЄС.

З «парасольками та чаєм» 21 листопада на майдані Незалежності зібралися перші учасники мітингу, а вже 24 листопада їх стало понад 100 тисяч осіб. Протести пройшли в багатьох містах України. Люди були категорично незадоволені таким рішенням президента.

Ніч на 30 листопада стала поворотною і для українського народу, і для тодішнього керівництва країни, яке для розгону Майдану вирішило застосувати силу. Тієї ночі протести з проєвропейських перетворилися на антиурядові.

18–20 лютого відбулися криваві сутички в центрі Києва, підпалено Будинок профспілок та вбиті євромайданівці, які стали Героями Небесної сотні.

Ослаблена кривавими подіями Україна була «добита» анексією Криму Росією, яка згодом вторглася на Донбас. Військовий конфлікт на сході триває і донині.

День Гідності та Свободи у 2017 році

Сьогодні День Гідності та Свободи відзначає вся Україна. Наймасштабніші заходи відбудуться в столиці, у зв’язку з чим вулиці патрулюватимуть дві тисячі поліцейських, а рух на Володимирському проїзді обмежать з 7 ранку до 14:00 дня.

З 10:00 до 13:00 в пам’ять про загиблих пройде молодіжна хода та покладання квітів на Алеї Героїв Небесної сотні.

О 18:00 будуть запалені вогні на території майбутнього меморіально-музейного комплексу та відбудеться відкриття символічного знаку на Алеї Героїв Небесної сотні.

На Софіївській і Михайлівській площах, Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться тематичні заходи.